Der Waidhofner Ortsteil Zell wächst weiter. In der Ferdinand-Andri-Straße 21–23 wird eine neue Reihenhausanlage mit zehn Reihenhäusern errichtet. Umgesetzt wird das Projekt von der GED Wohnbau GmbH. Die Häuser, die zum Verkauf angeboten werden, haben jeweils eine Wohnfläche von rund 96 m². Die Grundstücksgröße variiert zwischen 138 und 307 m². Jedes Haus hat einen eigenen Garten mit Terrasse und zwei Pkw-Abstellplätze.

Ökologisch und energiebewusst

Am Mittwoch der Vorwoche erfolgte der Spatenstich für dieses Projekt. Die Häuser würden ökologisch und energiebewusst ausgeführt und seien leistbar, so GED-Geschäftsführer Dietmar Geiger. Die Nachfrage ist groß. Rund 20 Interessenten gibt es bereits. Die Schlüsselübergabe an die Bewohner soll schon im Sommer des kommenden Jahres erfolgen. „Wir schaffen hier die Voraussetzung für Wachstum, das wir dringend brauchen, um unsere Lebensqualität und Strukturen weiter zu erhalten“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Um Wachstum in den Bereichen Wohnen und Arbeiten sicherzustellen, hat die Stadt mit Vertretern aller politischen Fraktionen, Fachexperten aus der Verwaltung sowie Experten aus der Wirtschaft eine Strategie für die Zukunft Waidhofens in diesen beiden Bereichen erarbeitet. Diese bekommt zurzeit ihren Feinschliff und soll im Oktober präsentiert werden. Dass diese Strategie bereits greife, zeige aber das rege Interesse zahlreicher Wohnbaugenossenschaften in Waidhofen, so der Stadtchef.

Mindestens 110 neue Wohnungen in Stadt

So ist die Reihenhausanlage der GED auf der Zell nur eines von zahlreichen Wohnprojekten, die derzeit in Waidhofen im Entstehen sind. Die NÖN hat sich angeschaut, welche Projekte gerade umgesetzt werden oder geplant sind.

Gleich hinter den geplanten Reihenhäusern, ebenfalls noch in der Ferdinand-Andri-Straße, baut die Wohnbaugesellschaft Neue Heimat gerade am zweiten Teil einer Wohnhausanlage mit insgesamt 30 Wohnungen. Die Fertigstellung wird für Ende 2017 erwartet. Gegenüber der Reihenhausanlage in der Möhringerstraße wurde soeben der letzte Bauabschnitt der insgesamt 108 Wohneinheiten umfassenden Wohnhausanlage der Alpenland fertiggestellt. 18 neue Wohnungen sind hier nun bezugsfertig.

Ebenfalls auf der Zell zwischen Schmiedestraße und Arzbergstraße befindet sich die Wohnhausanlage der Schöneren Zukunft im Wachsen. 21 zusätzliche Wohnungen sind derzeit im Bau. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Aber nicht nur auf der Zell, auch in der Innenstadt wird neuer Wohnraum geschaffen. So errichtet die NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) derzeit in der Hintergasse, am ehemaligen Standort der Wäscherei Pointner, 13 Wohnungen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2018 angedacht.

Projekt "Wohnchance NÖ" noch in Verhandlung

Derzeit noch in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern ist man seitens der Stadt bezüglich der Realisierung des Projekts „Wohnchance NÖ“, bei dem günstige Starterwohnungen, vor allem für Familien, geschaffen werden sollen. Acht Wohneinheiten stellte Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner im Mai bei ihrem Antrittsbesuch in Waidhofen in Aussicht. Der Bereich Kreilhof gilt als möglicher Standort.

Noch in der Planungsphase befinden sich jene 20 Wohnungen, die im Zuge der Errichtung des Sicherheitszentrums von der Waldviertler Baugenossenschaft in der Pocksteinerstraße beim ehemaligen Lokalbahnhof errichtet werden sollen.

Auch im ehemaligen Bene-Areal auf der Zell, welches die Wohnbaugenossenschaft Alpenland gekauft hat, sollen Wohnungen entstehen. Hier befinde sich jedoch die gesamtheitliche Entwicklung des Areals noch in der Planungsphase, heißt es seitens der Stadt.

Während in der Stadt vorwiegend der verdichtete Wohnbau forciert wird, hat man in den Ortsteilen zuletzt zahlreiche Baugründe aufgeschlossen. Freie Grundstücke gibt es vereinzelt noch in St. Leonhard/Walde (Pfarrgründe) und St. Georgen/Klaus (Brunninger-Gründe). Die Aufschließung der Dieminger-Gründe in St. Georgen/Klaus ist auf Schiene. Die notwendigen Widmungen wurden getätigt, die Aufschließungsarbeiten sollen laut Angaben der Stadt im Voranschlag für 2017 berücksichtigt werden. Zwölf Baugründe wurden soeben in der Schatzöd in Konradsheim aufgeschlossen und stehen nun zum Verkauf an. Im Stadtbereich sind noch Baugründe in den Siedlungen Am Moos und Bärleiten verfügbar.