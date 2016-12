Die Schmiedeweihnacht brach heuer alle Rekorde. Nicht nur, dass mit 13.000 zahlenden Besuchern – Kinder gingen frei – der Vorjahresrekord um rund zehn Prozent übertroffen wurde, auch vonseiten der Anbieter verwies der Markt auf eine noch breitere Palette bei gleichzeitiger Sicherstellung eines hochwertigen Angebots.

Die Eröffnung wurde am Samstag von Eva Nowotny vorgenommen, die von 2003 bis 2008 österreichische Botschafterin in den Vereinigten Staaten war. Danach wurde sie zur Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission bestellt. In dieser Zeit wurde „Schmieden in Ybbsitz“ auf die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. „Wenn man sieht, wie hier Jugendliche aus der Region gemeinsam mit Schmieden aus ganz Europa am Schmiedefeuer stehen und Beiträge für den Kreativwettbewerb schaffen, findet man darin die Bestätigung für die Auszeichnung“, so Nowotny.

120 Schmiede aus 15 Nationen waren

Bürgermeister Josef Hofmarcher konnte rund 120 Schmiede aus 15 Nationen begrüßen, darunter auch Gäste aus Übersee wie eine Schmiedin von der Karibikinsel Curaçao sowie Schmiede aus Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, der Ukraine, aus dem Ural, aus Polen, Belgien, Frankreich, Holland, Skandinavien, Italien und aus der Schweiz.

Zufrieden zeigten sich auch die Anbieter. „Es wurde viel gekauft und Wert auf Qualität gelegt“, bestätigte ein Anbieter von Kunsthandwerk. „Sowohl die Reaktionen der Gäste aus ganz Österreich als auch die Rückmeldungen der Aussteller sind sehr positiv“, so Susanne Rumpl, die mit dem FeRRUM-Team, der Gemeinde und dem Schmiedezentrum Ybbsitz die Veranstaltung abwickelte.

Für Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger ist die „Flammende Schmiedeweihnacht“ ein Markt mit Leuchtturm-Charakter. „Hier stimmt alles. Hier passen Angebot, Stimmung, Ambiente und Kulinarik bestens zusammen.“

Zum 19. Mal fand der Markt heuer statt, der bereits Strahlkraft weit über die Region hinaus entwickelt hat. Das beweisen Busgesellschaften aus Wien, Oberösterreich und sogar Tirol. Das Erfolgsrezept setzt sich aus der strengen Auswahl an Anbietern, dem thematischen Alleinstellungsmerkmal und der perfekten Organisation zusammen.

Fest steht: Die Schmiede-Weihnacht ist dank ihres stimmungsvollen Ambiente zu einem der führenden Adventmärkte NÖ aufgestiegen.