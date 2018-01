YBBSITZ Das Landluft-Büro für Architektur und Partizipation hat sich im deutschen Sprachraum als Katalysator und Dynamo für kommunale Projekte in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Büros in Wien, Berlin, Braunau und Moosburg (Kärnten) einen Namen gemacht.

Die 30-köpfige Mitarbeiter-Crew begab sich kürzlich in zweitägige Klausur, um die Arbeit und die Projekte für 2018 zu akkordieren und zu planen. Geschäftsführer Roland Gruber sah die Wahl der Location im FeRRUM Ybbsitz als gelungen an. „In Ybbsitz fanden wir nicht nur ideale Arbeitsbedingungen im FeRRUM sondern auch eine reiche Baukultur-Szene in privat und öffentlich realisierten Bauprojekten“, sagt Gruber.

Die Leiterin des Instituts für kulturellen Wandel Rita Trattnigg moderierte die Klausur. Sie kann Ybbsitz als Expertin für Zukunftsfähigkeit und Prozessbegleiterin viel abgewinnen: „Der Gruppe des Landluft Büros ist hier jene Ausrichtung ihres Jahresplans gelungen, für die man sich in Klausur begab.“

Den Ausschlag für die Wahl des Klausurortes gab der Umstand, dass Ybbsitz 2016 österreichweit als Preisträger des Baukulturgemeinde-Preises ausgezeichnet worden war.