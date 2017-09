Es war am Sonntag ein ständiges Kommen und Gehen beim achten Ybbsitzer Messermarkt. Die Autokennzeichen auf dem Parkplatz verrieten, dass der Einzugsbereich des Marktes bis nach Wien, Salzburg und Graz reichte. 48 Messermacher hatten im FeRRUM und im Haus Wagner ihre Schätze ausgestellt, wobei man für feine Klingen schon einmal 3.000 Euro und mehr hinlegen musste.

„Der Messermarkt in Ybbsitz ist eine Besonderheit und Geschäfte haben wir hier stets gute gemacht“, verrät Peter Falkensteiner aus Manching in Bayern, der jedes Jahr eine vierstündige Anreise in Kauf nimmt, um beim Messermarkt dabei zu sein. Sogar aus dem Raum St. Petersburg (Russland) waren Aussteller am Markt, großteils waren aber Messermacher aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Holland und Slowenien vertreten.

Das beste Messer des Marktes

Den erstmals ausgelobten Wettbewerb um das beste Messer des Marktes konnte nach der Bewertung einer Fachjury Milos Kislinger (Tschechien) für sich entscheiden, der heuer bereits zum achten Mal ausstellte. 1.200 Euro kostet die fein bearbeitete Siegerklinge aus Damaszenerstahl, die mit einem Perlmuttgriff versehen ist. „Sowohl für Messersammler als auch für Jäger und Messerliebhaber war das Angebot so groß wie noch nie“, sagte Andreas Lorenzi, der gemeinsam mit Armin Stütz („SteirerEisen“) und dem Ybbsitzer Schmied Ernst Fahrn-gruber die Jurierung vornahm.

Geschätzt wird der Markt von den Anbietern auch wegen des hohen Niveaus des Angebots und wegen des Gemeinschaftsabends am Samstag. Dabei hatte die Härterei Michael Welser (HMW) zur Betriebsführung geladen und auch den Hauptpreis – eine Härtebehandlung für 200 Kilo Stahl – zur Verfügung gestellt. „Bei keinem anderen Markt werden die Messermacher so gut betreut“, streuten die Messermacher der veranstaltenden Gemeinde, Bürgermeister Josef Hofmarcher und Susanne Rumpl vom FeRRUM Lob.