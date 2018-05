Fünf Tage lang stand Ybbsitz ganz im Zeichen von Musik und Kultur auf hohem Niveau. Das von Intendantin Anneliese Fuchsluger 2013 ins Leben gerufene Musikfestival Klangschmiede zog von 9. bis 13. Mai rund 800 Besucher in seinen Bann.

Der Volksmusikabend „Gemma Hozatschaun“, mit dem die Familenmusik Fuchsluger und die Citoller Tanzgeiger den Konzertreigen am Mittwoch eröffneten, war bereits voller herzhafter Überraschungen und feiner Pointen, lieferte aber jedenfalls authentische Musik aus alpenländischer Hochzeitstradition. Da musste rasch ein Brautpaar her, das in den sichtlich überraschten Gästen Gertraud und Gerhard Lueger schnell gefunden war. Vom Hochzeitstanz bis zum Durchsägen eines Baustamms spielten sie mit, was traditionell die körperliche Tüchtigkeit des Brautpaares beweisen sollte. Da durfte auch das obligate Hochzeitsfoto nach alter Manier nicht fehlen.

Am Donnerstag stand ein klassisches Konzert auf höchstem Niveau am Programm. Das Klangschmiede-Ensemble, das sich jährlich zu diesem Festival formiert und sich großteils aus Profimusikern zusammensetzt, gab die Ouvertüre aus Felix Mendelssohn Bartholdys „Die Hebriden“ und Johannes Brahms Liebeslieder in der Orchesterfassung zum Besten.

„Sommernachtstraum“ zu klassischer Musik

Sprecherin Ulla Pilz, die auch als Sopranistin zum Konzert beitrug, hauchte den Charakteren aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ zur Musik von Mendelssohn Bartholdy herrlich Leben ein. Begeisterten Beifall ernteten auch Sopranistin Julia Heigl nach ihren Solos und Dirigent Tobias Wögerer, der das Orchester und einen eigens formierten Ybbsitzer Damenchor wunderbar zu einen Klangkörper verschmelzen ließ.

Das Ambiente des Eyblhammers war idealer Hintergrund für das Freitagskonzert. Bryan Benner & The Pool Boys brachten das Hammerwerk in Stimmung.

Für den Samstag hatte der Musikverein unter der Leitung von Christoph Fuchsluger eine musikalische Reise auf den New Yorker Broadway vorbereitet. Radioredakteur und Flügelhornist Andreas Mittendorfer führte eloquent von Musical zu Musical und stellte die Gesangssolisten Maria Fuchsluger, Barbara Heigl und Marvin Schriebl charmant vor. Ein unvergesslicher Höhepunkt, der erstmals in der Halle der Stockschützen stattfand.

Mit dem Muttertagskonzert in der Neuen Mittelschule fand der Zyklus am Sonntag seinen Abschluss. Beiträge der Jugend aus Musik-, Volks- und Mittelschule bündelte Standortleiterin Birgit Buck wunderbar zu einem kurzweiligen Programm, das von Musik des Mittelalters über Klassik und Romantik bis zu Volkstanz und Beiträgen des Mittelschulorchesters „Kapelle kunterbunt“ reichte.