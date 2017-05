Bereits zum 4. Mal findet die Klangschmiede Ybbsitz heuer statt, bei der das Thema Zeit eine wichtige Rolle spielt. „Das Programm startet am 24. Mai mit einem Volksmusikabend, wo sich alles um fast ausgestorbene Berufe aus unserer Region dreht“, verrät Kuratorin Anneliese Fuchsluger.

Beim Familienkonzert, zu dem am Donnerstag, 25. Mai, 16 Uhr, in die Mittelschule geladen wird, geht es um das Leben des Peer Gynt. „Die exakt vor 150 Jahren uraufgeführte Geschichte Henrik Ibsens wird kindgerecht erzählt und unter anderem mit den Chören der Volks- und Mittelschule musikalisch dargeboten“, so Fuchsluger. Mit Marina & The Kats, einer der aufstrebendsten Bands Österreichs, können Gäste am Freitag, 26. Mai, ab 20.30 Uhr in den Räumen der Firma Aigner in den Swing-Sound der 20er- und 30er-Jahre eintauchen.

Ein weiteres Jubiläum feiert die berühmte Wassermusik von Georg Friedrich Händel, die vor genau 300 Jahren zum ersten Mal erklang und am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Seesal einen idealen Rahmen findet.

Erstmals unterstützt der Gesangverein Ybbsitz am Sonntag, 28. Mai, die Klangschmiede bei Schuberts Deutscher Messe.