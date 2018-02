Aufwendige Masken prägten das Gschnas der Sportunion am Faschingssamstag.

Das Gschnas der Sportunion im Gasthof zum Goldenen Hirschen wurde erneut einer der Höhepunkte des Narrentreibens am Faschingswochenende. So erschienen originell und farbenfroh gestaltete Gruppenmasken sowie Einzelmasken, die sich alle an Kreativität überbieten wollten. Nach einem Begrüßungsdrink, welcher von drei Enten der HLT Weyer serviert wurde, entwickelte sich ein fröhliches Fest, bei dem sich alle Besucher prächtig unterhielten.

Bei wunderbarer Musik, aufgelegt von DJ Wahnsinn, hatten vor allem die Maskierten Spaß. Beim Höhepunkt des Abends, der Maskenprämierung, siegten in der Kategorie der Einzelmasken die „Ybbsquallen“ vor dem „gestiefelten Kater“ und „Elvis“.

Bei den Gruppen setzte sich heuer das „Jagdfieber“ vor „sechs mit 45“, der Gruppe „Eiszapfen“, den „Bitboys“ und den „Weintrauben und Kukaje“ durch. Danach übernahm die Jugend das Kommando und feierte zu den Klängen von DJ Akropolis bis spät in der Nacht.

„Ein gelungenen Fest“, freute sich Union-Obmann Gerhard Lueger resümierend.