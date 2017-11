Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 11 Uhr Am Sonnenhang in Ybbsitz ein Holzgebäude in Brand. Der Besitzer bemerkte das Feuer, alarmierte die Feuerwehr und begann mit der Brandbekämpfung.

Als die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz am Brandort eintraf, war es dem Besitzer bereits gelungen, die Flammen niederzuschlagen. Starker Rauch stieg jedoch noch immer vom Brandherd auf. Die Feuerwehr nahm die Löscharbeiten auf und rüstete zwei Atemschutztrupps aus, da sich vier Gasflaschen in dem Gebäude befanden.

21 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Atemschutztrupps entfernten die Gasflaschen und kühlten sie. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht. Den ebenfalls alarmierten Feuerwehren Waidhofen-Stadt, Zell, Opponitz und Gresten konnte Entwarnung gegeben werden. Gefahr, dass das Feuer auf das nahe Wohnhaus übergriff, bestand nicht.

Seitens der Feuerwehr Ybbsitz standen 21 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Brandes war bei Redaktionsschluss noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.