68 Feuerwehrleute der Wehren aus Ybbsitz, Gresten und Gresten-Land standen am Sonntagabend bei einem Brand im Zogelsgraben im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 21.45 Uhr eine Saunahütte in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand einzugrenzen. Nach etwa zwei Stunden waren die Flammen gelöscht. Danach wurde die in der Hütte verbaute Dämmwolle eingehend auf Glutnester untersucht. Die Gefahr, dass das Feuer auf das etwa drei Meter entfernte Wohnhaus aus Holz übergreift, bestand laut Einsatzleiter Leopold Herzog von der Feuerwehr Ybbsitz aufgrund des Schnees nicht.