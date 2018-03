Das Schmiedezentrum setzt zunehmend internationale Impulse und definiert neue Standards der Entwicklung der Metallgestaltung und des Metalldesigns in der Architektur. Ein herausragendes Ereignis war nun das Iron Camp, das in einem dreistufigen Zyklus von 22 Experten aus elf Ländern – von Texas bis Moskau – in je drei Symposiumstagen gestaltet wurde.

Inhaltlich wurde es von Architekt Joseph Hofmarcher geleitet. Das Symposium erweist sich zunehmend als Zugmaschine für die theoretische Entwicklung der Metallgestaltung im 21. Jahrhundert. „Die Zukunft der Metallgestaltung und die Zukunft des Eisen-Handwerks beginnt jetzt“, heißt es in einem Abschlussmanifest, das von dem in Estland lebenden Amerikaner Alexander Kamelhair, der ukrainischen Uni-Professorin Martha Gravchenko und der Eisenerzer Künstlerin Claudia Czimek gemeinsam mit den Teilnehmern verfasst wurde.

Als Sensation kann die laufende Ausstellung „Forge“ im FeRRUM gewertet werden, bei der Schmiedearbeiten auf universitärem Niveau aus aller Welt gezeigt werden.