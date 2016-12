Bei der „Flammenden Schmiedeweihnacht“ am kommenden Wochenende, 17. und 18. Dezember, dreht sich, wie der Name schon sagt, alles ums Schmieden. „Rund hundert Schmiede aus zwölf Nationen werden hier an ansehnlichen Kunstwerken arbeiten. Sie tragen zur einzigartigen Stimmung bei“, sagt Bürgermeister Josef Hofmarcher.

Eine sensationelle Geruchs- und Geräuschkulisse, zahlreiche Aussteller und Künstler mit hochwertigen Produkten sowie aus ganz Europa angereiste Schmiede und ihre feurige Arbeit laden die Besucher ein. Ein Wettbewerb der Schmiede zum Thema „eisern – glänzend – glitzernd“ steht im Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfests.

Traditionelle Handwerkskunst

Rund um den historischen Marktplatz und entlang der Schmiedemeile reiht sich in den einzigartigen Werkstätten Höhepunkt an Höhepunkt. Dabei hebt sich die Schmiedeweihnacht vor allem durch ihr authentisches Schmiedeflair von anderen Adventmärkten ab.

Neben Schmieden zeigen Drechsler, Korbflechter, Glaskünstler und Schnitzer traditionelle Handwerkskunst. Es wird verführerisch nach Dörrobst und Glühmost, bäuerlichen Schmankerln, Lebkuchen und anderen Weihnachtsbäckereien duften. Gäste können eine Winterwanderung vom Marktplatz zur Handwerkerkrippe und zur Erlebnisbrücke über den Wasserfall machen.