Der Wirtschaftspark Ybbstal im Ortsteil Haberlehen basiert nicht nur auf einer vorbildlichen Kooperation der Gemeinden Ybbsitz, Waidhofen, Opponitz, Hollenstein und St. Georgen /Reith, sondern ist in sich auch eine perfekt abgestimmte Wirtschaftsenklave mit hoher Dynamik. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav besuchte am Montag den Gewerbepark und lud die Unternehmer zum Gespräch in die Räume der Firma duomet.

Zusätzlich zu den Bürgermeistern Josef Hofmarcher (Ybbsitz), Johann Lueger (Opponitz) und Anton Kasser (Allhartsberg) fanden sich Gemeinderat Gerhard Lueger, Anton Pichler, Herbert Hanger, Alois Pichler und Werner Pumhösel (Seisenbacher) sowie die Wirtschaftspark-Geschäftsführer Andreas Hanger und Kurt Hraby bei Landesrätin Bohuslav ein. Die duomet-Geschäftsführer Willibald Hilbinger und Harald Schnetzinger gaben Einblicke in ihren stetig wachsenden Betrieb und thematisierten mit den Unternehmern die schwierige Situation der Rekrutierung von Facharbeitern.