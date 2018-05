Der Goldfischteich in Ybbsitz wird ergänzt durch einen liebevoll gestalteten Miniaturpark, der den Besuchern einen Einblick in den Natur- und Lebensraum der Schmiedemeile bietet. Dieser besteht aus Bauwerken wie Mühlen, einem Hammerwerk oder auch Wohngebäuden mit regionalem Charakter, die in kleinem Maßstab errichtet wurden.

In den letzten Monaten wurden diese Gebäude von Erich Helm in liebevoller Kleinstarbeit generalsaniert. Über 200 freiwillige Stunden investierte der leidenschaftliche Bastler in die Sanierung des Miniaturparks, an dessen Erhalt er über zwei Jahrzehnte mitwirkte.