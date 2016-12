Die Pfarrkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, als am Sonntag ein Großaufgebot an Musik angesagt war. Die Benefizveranstaltung für „Betreuen und Pflegen“ brachte einmal mehr Gesang und Instrumentalmusik auf hohem Niveau. Es wirkten der Gesangverein Ybbsitz, die Waidhofner Jagdhornbläser, der Volksschulchor Ybbsitz, die Ybbssaiten Musi, D’Gscheidgeher, und Fritz Putzer an der Orgel mit.

Gut besucht war das Konzert für „Betreuen und Pflegen im Mostviertel" in der Pfarrkirche Ybbsitz. | NOEN, Leo Lugmayr

Moderiert wurde das Konzert von Lucia Kößl. Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger dankte den Musikern, den Caritas-Einsatzleiterinnen Marianne Steiner und Eva-Maria Pechhacker und ihren Teams sowie Regionalleiter Hannes Hofmarcher, der sich das Konzert zu einem Herzensanliegen gemacht hat.