Die Sportunion hielt am 18.11. ihre Jahreshauptversammlung ab. Obmann Gerhard Lueger hob in seinem Tätigkeitsbericht die hervorragende Arbeit der einzelnen Sektionen hervor.

Eine spezielle Aufgabe und damit die Hauptlast der Tätigkeit trifft dabei die Sektionsleiter. Ihr Engagement ist die Basis für eine funktionierende Union mit 580 Mitgliedern. Er ließ Marktlauf, Mountainbike-Rennen und Berglauf auf den Prochenberg sowie den Kinderfasching und die „Narrische Nocht“ Revue passieren.

Besonders ehrgeiziges Vorhaben

Danach berichteten die Sektionsleiter der Fußballer, der Stockschützen, der Tischtennisspieler, der Skifahrer und der Turner über ihre Aktivitäten und auch über beachtliche sportliche Erfolge ihrer Sektionen.

Ein besonders ehrgeiziges Vorhaben präsentierten dabei die Stockschützen: Sie wollen im kommenden Frühjahr ihre Stockbahnen im Park überdachen, um so wetterunabhängig ihre vielen Turniere und Trainingseinheiten austragen zu können.

Wahl brachte eine Bestätigung

Eine neue Sektion wurde in den Kreis der Union aufgenommen: die Motor-Flug-Sport-Union (MFSU) mit Franz Riegler (Team-Weltmeister in diesem Sport) als Sektionsleiter. Bürgermeister Josef Hofmarcher freute sich, dass aus einem guten Miteinander zwischen Union und Gemeinde alle Sportstätten bestens gestaltet sind und von so vielen genützt werden.

Die Wahl brachte eine Bestätigung des eingebrachten Wahlvorschlags: Obmann Lueger wurde mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.