Am 15. und 16. Oktober lädt die Kulturvernetzung NÖ wieder zu den NÖ Tagen der offenen Ateliers. Künstler und Kunsthandwerker in ganz NÖ geben dabei wieder Einblick in ihr vielseitiges künstlerisches Schaffen.

Auch das Ybbstal ist stark vertreten. „Dieses Projekt ist ein enormer Impulsgeber für die niederösterreichische Kunstszene“, zeigte sich Landeshauptmann Erwin Pröll vergangene Woche beim Auftakt im Landhaus St. Pölten angetan.