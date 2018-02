Zum 20. Mal ehrte vergangene Woche die niederösterreichische Wirtshauskultur die besten ihrer Mitglieder: 52 Wirtshäuser dürfen sich im Jahr 2018 Top-Wirt nennen. Unter ihnen sind auch drei aus dem Ybbstal.

Der Bachlerhof in Abetzdorf, Kematen, schaffte es, diese Auszeichnung zum 20. Mal in Folge zu erlangen. Für Maria, Johann und Anna Bachler sowie für Küchenleiter Stefan Hofer hat das eine große Bedeutung. „Wir bemühen uns kontinuierlich im ganzen Jahr, den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen zu bieten“, sagt Jung unternehmerin Maria Bachler. Im Bachlerhof setzt man auf regionalen Einkauf und Fleisch aus eigener Schweinehaltung.

Bereits zum fünften Mal in Folge wurde auch der Schlosswirt des Rotschildschlosses in Waidhofen, Andreas Plappert, zum Top-Wirt gekürt.

Das erste Mal dabei ist das Wirtshaus und Landhotel Hubert Moshammers, ebenfalls in Waidhofen. „Für mich war das ein wenig überraschend, denn eigentlich wollte ich aus der Wirtshauskultur austreten“, sagte Moshammer.