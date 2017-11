Unter den 15 Kandidaten, die für die Bezirks-ÖVP am 28. Jänner ins Rennen um Vorzugsstimmen gehen, finden sich drei Ybbstaler. Gute Chancen, es wieder in den Landtag zu schaffen, rechnet sich Allhartsbergs Bürgermeister Anton Kasser (54) aus. „Ich war in den letzten fünf Jahren sehr aktiv“, sagt er und verweist auf für die Region zentrale Projekte, wie den Ybbstalradweg und den Breitbandausbau. Seine politische Laufbahn begann Kasser 1990 als Gemeinderat. Fünf Jahre später wurde er Bürgermeister, seit 2009 ist er im Landtag.

Die Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft, die ihm schon bislang wichtig waren, möchte Kasser, der seit 2000 Obmann des Gemeindedienstleistungsverbands der Region Amstetten (gda) und seit 2015 Präsident der NÖ Umweltverbände ist, auch in der kommenden Legislaturperiode forcieren. Ins parteiinterne Rennen geht er als Kandidat des Bauernbundes. „Als Bürgermeister ist man aber immer für alle gleichermaßen da“, sagt Kasser. „Das Leben ist breiter als die Bünde.“

Kein parteiinterner Kampf der Bünde

Als Kampf zwischen den Bünden will auch Waidhofens Stadtchef Werner Krammer die ÖVP-Vorzugsstimmenwahl nicht verstanden wissen. Der 49-jährige Pädagoge kandidiert am dritten Listenplatz. „Es ist eine Personenwahl. Die ÖVP bietet den Wählern ein breites Angebot. Jeder der 15 Kandidaten stellt ein bestimmtes Angebot dar. Und ich leiste dabei meinen Beitrag.“

Krammer ist seit 17 Jahren Gemeindeparteiobmann der Waidhofner Volkspartei. 2002 übernahm er als Stadtrat das Kultur-, 2008 das Finanzressort. Seit 2014 ist er Bürgermeister . Als Sprecher der Kleinregion Ybbstal-Eisenstraße möchte Krammer sich im Landtag für Bildung, die politische Einbindung der Bürger und vermehrte Kooperationen auf Landesebene einsetzen. „Nicht alleine, sondern nur gemeinsam kann man etwas bewegen. Mit Kirchturmdenken bringt man nichts weiter“, sagt er.

Ebenfalls aus dem Bildungsbereich kommt der Ybbsitzer Thomas Seyrl. Der 40-Jährige ist seit Herbst 2015 Direktor der Volksschule Ybbsitz. Davor war er als Pädagoge lange Zeit in Hollenstein tätig. Seyrl ist Obmann-Stellvertreter des ÖAAB Ybbsitz und seit 2011 Fachgruppenobmann der Pflichtschullehrer im Bezirk Amstetten. „Als Kandidat aus dem Pflichtschullehrerbereich möchte ich ein Zeichen setzen, dass Bildung im Elementar- und Primarbereich etwas ganz Wesentliches ist“, sagt er.