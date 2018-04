„Ja, es war eine Umstellung“, sagt Joseph Hofmarcher auf die Frage, ob die Entscheidung, in die Region zurückzukehren, eine schwere war. Nach sechs Jahren in Krems, sechs Jahren Architekturstudium in Wien, eineinhalb Jahren im Schweizer Tessin und wiederholten Auslandsaufenthalten für Projekte in Westafrika (Ghana) und Italien siedelte er sich in der Region, in Scheibbs, beruflich und privat wieder an.

Hofmarcher: "Wieder in die Vertrautheit eintauchen"

„Aber es war eine erquickende Umstellung, weil man als ein in der Region Geborener nach jahrelanger Außensicht wieder in die Vertrautheit eintauchen kann.“ Genau darin sieht er für „aktive Wiederkehrer“, wie er einer ist, enorme Chancen.

„In der Interaktion mit den Bewohnern der Region entsteht durch die Erfahrung, die man mitbringt, auf Basis der Tradition und im Rahmen der vorhandenen wirtschaftlichen Bedingungen Neues. Eine ideale Basis, auf der Heimat reflektiert und neu gestaltet werden kann.“

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Hofmarcher in Ybbsitz und er hat sich über die Jahre die Verwurzelung im Freundeskreis und in der Familie bewahrt. „Was ich vor allem jetzt als Rückkehrer schätze, ist die einzigartige Strukturiertheit der Region“, sagt Hofmarcher. Darin ortet er eine der Stärken des Ybbs- und des Erlauftales.

„Ybbs- und Erlauftal sind zwischen Linz und Wien, Erzberg und Donautal für Wiederkehrer in einer strategisch nicht uninteressanten Lage.“

In den vergangenen Jahren hat sich Hofmarcher in regionale Entwicklungsprozesse eingebracht. Als ideeller Betreuer war er beim Aufbau der Coworking-Spaces am Zukunfts-Campus am alten Bene-Areal in Waidhofen und in Neubruck bei Scheibbs tätig. „Die Region eignet sich gerade für Coworking-Initiativen so gut, weil sie kostengünstig Infrastruktur zur Verfügung stellt, und Kooperationen mit Firmengründern und Ein-Personen-Unternehmen fördert.“

Wiederkehrer brächten aber nicht nur Erfahrung mit, sondern seien auch Kondensationskerne für neu interpretierte Tradition. „Es ist ein Bedarf und ein Potenzial für Bewusstseinsbildung in der Region da“, ist Hofmarcher überzeugt.

Neue Initiativen und internationale Vernetzung

Daraus entstünden neue Initiativen, die gut zur Region passen. „Mit dem Probenraum Scheibbs, wo Bands wie Johann Sebastian Bass oder 5K HD mit Lukas König tätig sind, beziehungsweise dem Verein Förderband im Ybbstal entstehen Impulse, die überregional attraktiv sind und kreative Kräfte anziehen“, sagt Hofmarcher. Dazu käme Hochkultur, wie sie durch die Konzerte im Waidhofner Rothschildschloss, die Seebühne Lunz oder die Jazz-Szene in Scheibbs geboten werden.

Internationale Vernetzung passiere durch den Verein Eisenstraße oder den Ring europäischer Schmiedestädte. Events wie das Iron Camp in Ybbsitz seien nicht nur weltweit vernetzt, sondern bauen auf der ureigensten Tradition der Metallverarbeitung auf. „Ybbs- und Erlauftal sind zwischen Linz und Wien, Erzberg und Donautal für Wiederkehrer in einer strategisch nicht uninteressanten Lage“, ist Hofmarcher überzeugt.

Man gibt die Annehmlichkeiten der Großstadt ja nicht so gerne her“, sagt Hofmarcher und nennt Anonymität, Veranstaltungsangebote, Infrastruktur, öffentlichen Verkehr und internationale Gastronomie als Trümpfe, die Ballungszentren in den Händen halten. „Aber, was man hier am Land bekommt, wiegt das vielfach auf: der Reichtum an wunderbarer, fruchtbarer Natur und an Kultur und Tradition, potente wirtschaftliche Leitbetriebe und dynamische Klein- und Mittelbetriebe. Was will man mehr?“