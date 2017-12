Unmut herrscht wieder unter den Bahnpendlern aus dem Ybbstal Richtung Linz. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember funktioniert nämlich der Anschluss des Pendlerzuges R 3701 mit Abfahrt um 6.27 Uhr in Waidhofen zum Railjet RJ 540 Richtung Linz mit Abfahrt um 6.56 Uhr in Amstetten meist nicht. Pendler beklagen, dass der Zug aus dem Ybbstal meist fünf Minuten verspätet in Amstetten eintrifft und sie deshalb ihren Anschluss nach Linz verpassen. „Das Umsteigen in Amstetten ist endgültig zum Lotteriespiel geworden“, beklagt sich ein Betroffener.

ÖBB kündigt Änderung an

Seitens der ÖBB bittet man die betroffenen Fahrgäste um Entschuldigung und kündigt eine Änderung an. Mit 8. Jänner wird der derzeit um 6.01 Uhr in Kleinreifling abfahrende R 3701 in allen Stationen um zwei Minuten früher abfahren. Der derzeit um 6.22 Uhr in Amstetten abfahrende R 3292 wird die Stationen bis Kröllendorf um drei Minuten früher verlassen, ebenso wie der Schienenersatzverkehrsbus aus Weyer, der den Bahnhofvorplatz in Waidhofen dann um 6.19 Uhr erreichen wird. So wolle man die Anschlusssituation in Amstetten wieder verbessern, heißt es seitens der ÖBB.