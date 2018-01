Feierlicher Neujahrsempfang in Kematen .

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Bürgermeisterin Juliana Günther und Vizebürgermeister Walter Lettner zum Neujahrsempfang ins Zentrum kem.A[r]T am vergangenen Freitag.

Marlene Lettner führte durch das umfangreiche Programm, das sowohl einen Rück- und einen Ausblick auf das Gemeindegeschehen als auch würdevolle Ehrungen und Auszeichnungen für Gemeindebürger und Vertreter der Feuerwehren vorsah.

Bürgermeisterin Juliana Günther blickte gemeinsam mit den Anwesenden auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. Im Vorjahr wurden in Kematen etwa der Kreisverkehr Haidhof errichtet, die Volksschule Kematen saniert, einige Straßenbauprojekte umgesetzt sowie der Dorferneuerungsverein Ke.ma.zaum und der Schmankerlmarkt beim Zentrum kem.A[r]T ins Leben gerufen.

Auch auf bevorstehende Projekte ging die Ortschefin ein. So steht im kommenden Jahr etwa der Ausbau der voestalpine an. Die Sanierung der Volksschule soll abgeschlossen und diese feierlich eröffnet werden und auch Siedlungsanlagen und Wohnräume sollen in diesem Jahr geschaffen werden. Der Ausbau des Erholungsgebiets Heidewald stehe laut Günther 2018 ebenfalls auf der Gemeindeagenda.

Die Festansprache hielt Landtagsabgeordneter Anton Kasser, umrahmt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Hilm-Kematen. Zum Abschluss wurden noch zahlreiche Ehrungen ausgesprochen.

Ehrungen