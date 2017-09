Kein Teil der Waidhofner Innenstadt hat so viele leere Geschäftsflächen wie der Hohe Markt. Seitens der Stadt hat man es sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Stadtteil zu beleben. Eine Studie wurde in Auftrag gegeben und ein Maßnahmenplan verabschiedet. Es folgten sogenannte „Improtreffs“, bei denen sich die Bevölkerung einbringen konnte.

Nun geht es an die Umsetzung. Bei einem Pressegespräch am Samstag präsentierten Bürgermeister Werner Krammer und Quartiersmanager Kurt Hraby im Rahmen des Genussmarktes vor Ort die nächsten Schritte. „Der Hohe Markt hat ein enorm hohes Potenzial, aber man muss die Ärmel hochkrempeln und anpacken“, sagte der Stadtchef.

Stadtteil soll optisch attraktiver werden

Um den Stadtteil optisch zu attraktivieren, soll für die Hausbesitzer eine Fassadenaktion ins Leben gerufen werden. Unternehmern soll ein Mietzuschuss die Besiedelung der Leerstände versüßen. So sollen Geschäftsflächen bis zu 150 Quadratmeter im ersten Jahr künftig mit drei Euro pro Quadratmeter im Monat, im zweiten mit zwei und im dritten mit einem Euro gefördert werden. Beide Maßnahmen werden noch im Herbst dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ebenfalls demnächst soll die Beauftragung von Architekt Ernst Beneder mit der Erstellung einer Planungsstudie für Waidhofen beschlossen werden. Beneder hatte bereits 1992 ein umfassendes Stadtprojekt erarbeitet. Dieses soll nun einem Update unterzogen werden, wobei der Hohe Markt besonders in den Fokus rücken soll.

Zentral bei der Belebung des Stadtteils sei die Anbindung an den Graben, hielt Krammer fest. Eine Schlüsselrolle sieht der Stadtchef dabei im Kinoparkplatz, der ideal für stadtnahes Wohnen sei. Aber auch die von Architekt Beneder einst vorgesehene „Grabengarage“ solle man wieder überdenken.

Palettenmöbel und Schaufensterräume

Belebt soll der Hohe Markt auch mit Veranstaltungen und Aktionen werden. Den Auftakt machte ein „Schmankerlfrühstück“, bei dem der Bürgermeister, eingebettet in den Genussmarkt und dem „Kunst & Krempel“-Flohmarkt, am Samstag Kaffee und Eierspeise kredenzte. Im Zuge der Einkaufsnacht am Freitag werden der Hohe Markt und die Ölberggasse dann, in Kooperation mit dem Stadtmarketing, mit Palettenmöbeln bestückt.

Diese sollen den ganzen Herbst über zum Verweilen einladen. Zusätzlich wird das Architektur-Konglomerat, nach einer Idee von Jakob Anger, die Räume hinter den Schaufenstern des Haas-Hauses in der Ölberggasse mit Sitzmöbeln und Büchern zu Kommunikationsräumen machen. Weitere Leerflächen werden ab Mitte Oktober von Waidhofner Vereinen und Künstlern bespielt (siehe Infobox). Ab Mitte November soll dann der Hohe Markt zu einem zentralen Schauplatz des Waidhofner Advents werden. „Unser Ziel ist es, dass ab Mitte November kein Geschäft mehr leer steht“, meint der Stadtchef zuversichtlich.

Quartiersmanager Kurt Hraby berichtete von zwei aussichtsreichen Kandidaten, die sich für Flächen am Hohen Markt interessieren würden, wollte dazu aber noch nicht mehr verraten. Zu den Gesprächen mit den Hausbesitzern meinte er: „Die Schwierigkeit besteht darin, das Bedürfnis der Bewohner nach Ruhe und den Wunsch nach einer Belebung des Hohen Marktes unter einen Hut zu bringen.“