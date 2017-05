Stilvolle Atmosphäre und gute Musik, dazu ein gutes Glas Wein oder ein kühles Bier und vielleicht noch einen Snack für den kleinen Hunger – das sind die Ingredienzen des neuen Waidhofner Lokals „Zum PeDa“, Beiname „Holy House“, am Hohen Markt 13. Davor fand sich unter dieser Adresse der „Steirer Himmel“. Nach dessen Ende hat der Waidhofner Peter Schröding das Gebäude erworben und ein neues Lokal eingerichtet. Am 20. April wurde eröffnet.

„In dem Haus, das einst vom Stift erbaut wurde, befindet sich oben eine Kapelle. Deshalb der Name ‚Holy House‘“, erklärt Schröding. Neuling in der Gas-tronomiebranche ist er keiner. Seit etwa vier Jahren betreibt er in St. Pölten gemeinsam mit seinem Sohn das Lokal „Musikcafe Egon“. Mit „Zum PeDa“ hat er sich nun den Traum vom eigenen Lokal in Waidhofen erfüllt. „Wir wollen ein Wirtshaus sein, in dem Kultur stattfindet, und damit etwas bieten, was es in Waidhofen in dieser Form bislang nicht gab“, erläutert Schröding sein Konzept.

So bildet auch der „Kultur Keller“ das Herzstück des neuen rauchfreien Gastrobetriebs. Ein Konzert des Akustiktrios Riverside ging am Eröffnungswochenende bereits über die Bühne. Weitere Konzerte werden folgen, ebenso wie wie Kleinkunst- oder Theateraufführungen. „Junge Musiker oder Künstler, die Auftrittsmöglichkeiten suchen, sind eingeladen, sich bei mir zu melden“, sagt Schröding. Bis zu 60 Personen finden in dem „Kultur Keller“, der auch für Feiern jeglicher Art angemietet werden kann, Platz. Das „Holy House““ ist aber nicht nur Wirtshaus, sondern auch Vinothek. 48 exquisite Weine aus dem Weinkeller warten darauf, verkostet zu werden. Und auch die Bierauswahl kann sich sehen lassen.