Unbekannte brachen Tore und Türen von landwirtschaftlichen Gebäuden auf und erbeuteten u.a. Motorsägen. Die niederösterreichische Polizei bezifferte den Gesamtschaden am Donnerstag mit etwa 15.000 Euro.

Die Exekutive berichtete von zwei Einbrüchen in Maschinen- und Werkshallen in der Nacht auf Mittwoch, einmal blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Allentsteig (Tel.: 059133-3471) erbeten.