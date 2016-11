Die Brauerfamilie Karl Schwarz und die Privatbrauerei Zwettl trauern um Karl Schwarz, der am Freitag, dem 11. November, im 81. Lebensjahr verstorben ist.

Brauer mit Leib und Seele

Diplombraumeister Karl Schwarz führte das Zwettler Familienunternehmen in den Jahren 1959 bis 1996. In diesem Zeitraum entwickelte sich die Privatbrauerei Zwettl zu einem der leistungsfähigsten und beständigsten Unternehmen des Waldviertels. Zahlreiche Innovationen und Initiativen gehen auf Karl Schwarz zurück. So wurde auf sein Betreiben der Braugersten- und Hopfenanbau im Waldviertel wieder aufgenommen und die Privatbrauerei damit in die Lage versetzt, Biere unter ausschließlicher Verwendung von Waldviertler Zutaten zu brauen.

Karl Schwarz war Brauer mit Leib und Seele, und die Liebe zum Waldviertel und zu den Menschen prägten sein herausragendes Wirken und Schaffen.

Beisetzung am 18. November

1996 legte Schwarz die Leitung des Unternehmens in die Hände seines Sohnes Karl Schwarz, der die fünfte Generation der Brauerfamilie Schwarz repräsentiert. Karl Schwarz blieb der Privatbrauerei Zwettl und der Waldviertler Wirtschaft auch nach seinem Rückzug von den Geschäften stets eng verbunden und wurde wegen seiner reichen Erfahrung und seinem Blick für das Wesentliche als Ratgeber sehr geschätzt.

Von offizieller Seite wurden die Verdienste von Karl Schwarz unter anderem durch die Verleihung des Großen Ehrenzeichens des Landes Niederösterreich und die Verleihung des Berufstitels „Kommerzialrat“ gewürdigt.

Der Verstorbene wird am Freitag, 18. November, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Zwettl feierlich eingesegnet und nach der heiligen Seelenmesse am Syrnauer Friedhof in der Familiengruft beigesetzt.