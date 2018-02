„Ein sonniges Grüß Gott!“ Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein: Mehrmals in der Woche steht Josefine Hofbauer-Hofmann bei Sonnentor in Sprögnitz vor einer Gruppe von Besuchern und begrüßt sie mit diesen vier Worten herzlich, um sie danach eine Stunde lang hinter die Kulissen der Kräuter- und Teeproduktion von Sonnentor zu führen und dabei alles über dessen Produktion und Philosophie zu erzählen.

Woher stammen die Zutaten der Sonnentor-Produkte und wie entstehen sie? Josefine Hofbauer-Hofmann erzählt das – gewürzt mit lustigen Anekdoten – und noch vieles mehr seit knapp fünf Jahren Hunderten Besuchern. | Carina Rambauske

„Ich rede sowieso gerne, und so habe ich sogar das Glück, für’s Reden bezahlt zu werden“, meint die Waldviertlerin, die bei Ottenschlag (Bezirk Zwettl) lebt, lachend. Obwohl es ihr nicht um Geld geht. „Gar nichts tun ist einfach nichts für mich!“, stellt die Pensionistin klar und erzählt, wie sie zu dem Waldviertler Unternehmen kam, denn vor hatte sie das so eigentlich nicht: „Ich sage immer, ich habe Sonnentor nicht gesucht, es hat mich gefunden!“ Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit bei „Urlaub am Bauernhof“ stand sie im Jänner 2013 drei Tage lang neben dem Sonnentor-Stand auf einer Messe in Wien. „Wir verstanden uns gut, haben viel geplaudert und drei Tage lang Spaß gehabt. Am letzten Tag kam dann die Frage: ‚Sag’, könntest du dir vorstellen, bei uns zu arbeiten?‘“ Und das konnte sie sich.

Anpacken, wo frau gebraucht wird

„Was folgte, war eine einmonatige – für mich beinharte – Einschulung“, erinnert sie sich lachend. Denn wer bei Sonnentor arbeitet, muss den Betrieb vorher genau kennenlernen und wissen, wie es bei der Kasse funktioniert, im Café rennt oder wie man die Etiketten auf die Produkte pickt.

„Das muss ja auf den Millimeter genau passen, und das war einfach unmöglich für mich!“, kann die Pensionistin heute darüber lachen, wie sie diese Station auf dem Weg zur Sonnentor-Mitarbeiterin verfluchte. „Was tu’ ich mir mit Anfang 60 da noch an?“, stellte sie sich in diesem Monat mehrmals die Frage.

Auch das gehört zur Tätigkeit von Josefine Hofbauer-Hofmann bei Sonnentor dazu: Tee und Kaffee für die Besucher zubereiten. Mit im Bild: Kollegin Eva Past. | Carina Rambauske

Aber bereut hat es die Waldviertlerin bis heute kein einziges Mal: „Jedes Mal, wenn ich in den Ort Sprögnitz fahre, geht mir das Herz auf.“ Und: „Es ist nie zu spät, etwas zu lernen! Ich habe erst jetzt im Alter gemerkt, wie wichtig es ist, geistig zu arbeiten und vor allem das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden“, kann sie Aktivität auch in der Pension nur jedem empfehlen. Obwohl Josefine Hofbauer-Hofmann seit ihrer ersten Führung im Mai 2013 mittlerweile Hunderte davon gestaltete, ist jede einzelne ein kleines Highlight in ihrem Leben. „Weil jede Führung anders ist und man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenkommt.“ Und auch sonst, wenn sie bei Trubel bei der Kasse, im Shop oder im Café zupackt, macht ihr die Arbeit in Sprögnitz einfach Spaß: „Wir sind ein tolles Team in einem sehr sozialen Unternehmen, dessen Philosophie mir nicht nur gefällt, sondern meiner Lebensweise entspricht.“

Zum Abschied: „Pfiat Gott und daunksche“

Durch den Sonnentor-Betrieb zu führen, ist aber nicht das Einzige, womit sich die ehemalige Nebenerwerbsbäuerin ihre Zeit vertreibt: Seit 45 Jahren ist sie mit ihrem Franz verheiratet, hat zwei Kinder, drei Enkelkinder und ist außerdem seit zehn Jahren auch eine von fünf Mitgliedern der Ottenschlager Hobbydichter. Mit selbstverfassten Geschichten und Gedichten – „über Sachen, die ich selbst erlebt habe und die meine Seele berühren“ – haben die Ottenschlager Hobbydichter schon einige Lesungen gestaltet.

Vermutlich findet sich die eine oder andere Sonnentor-Begegnung auch in einer ihrer selbst niedergeschriebenen Zeilen wieder. Folgendes aber ist bei ihren Sonnentor-Rundgängen gewiss: „Bei uns im Waldviertel sagt man pfiat Gott und daunksche und jetzt warte ich auf einen Applaus“, verabschiedet Josefine Hofbauer-Hofmann sich bei ein jeder Führung von ihren Besuchern. „Weil dann alle noch einmal gemeinsam lachen“, gibt sie ihren Besuchern Fröhlichkeit mit auf den Weg.