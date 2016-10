Der Verein ÖAMTC Allentsteig feierte am Sonntag, 23. Oktober, 45 Jahre ÖAMTC-Verein, 40 Jahre ÖAMTC-Stützpunkt in Allentsteig und 120 Jahre ÖAMTC. Stützpunktleiter Ewald Braunstein begrüßte die Gäste beim Stützpunkt und informierte über die Tätigkeit, die dort durchgeführt werden. Danach begaben sich die Teilnehmer zum Festakt in die Halle der Gärtnerei Hackl, wo Obmann Franz Kainz die Ehrengäste begrüßte.

Festansprachen hielten Johannes Tüchler von der Bezirkshauptmannschaft, Vizebürgermeister Georg Marksteiner, Stützpunktleiter Ewald Braunstein und Landesclubdirektor Robert Menzl. Alle Redner betonten die einmalige Leistung des Vereines bei der Errichtung des Stützpunktes im Jahre 1976 und dessen ständige Verbesserung bis zur Generalsanierung in den Jahren 2015 und 2016.

70 internationale Wandertage

Beachtenswert sind unter anderem auch die Veranstaltung von 70 internationalen Wandertagen und 21 Wandermarathons, die Errichtung und Erhaltung von Wanderwegmarkierungen sowie die Durchführung von Wander- und Kulturreisen.

Einen riesigen Applaus erntete der Bericht von Ehrenobmann Johann Hinterleitner, der an Hand einer PowerPoint-Präsentation 45 Jahre Vereinsgeschehen Revue passieren ließ. Die Veranstaltung endete nach einem gemütlichen Beisammensein mit Musikuntermalung durch das Duo „Ernst und Ilse“.