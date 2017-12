Viele Falschannahmen und Halbwahrheiten kursieren derzeit rund um das Jugendheim und die Sonderschule in Allentsteig. Aber auch die verantwortlichen Kräfte dürften ein Kommunikationsproblem haben.

Die NÖN berichtete bereits Mitte März, dass die Kinder- und Jugendhilfe modernisiert werden soll. Der bis vor Kurzem noch zuständige Soziallandesrat Maurice Androsch betonte damals, dass er die ehemalige Jugendwohlfahrt bereits 2013 legistisch auf neue Beine stellte und dass die neue Herangehensweise auch in kleinen Wohneinheiten — weg von Großheimen — strukturiert werden soll.

„Solange es keine Studien-Ergebnisse gibt, werden keine infrastrukturellen Maßnahmen durchgeführt."Otto Huber

Wartet auf einen Gesprächstermin mit dem Land: Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. | NÖN-Archiv

Die vorherrschende Annahme, dass für das gesamte, zehn Hektar große Areal des Landesjugendheimes Allentsteig eine Nachnutzung gefunden werden müsse, stimmt aber nicht. „Das relativ neu gebaute Krisenzentrum verfügt über einen überschaubaren Wohngruppencharakter. Das wird es aus meiner Sicht auch nach 2023 noch geben“, sagt der zuständige Leiter der Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren (GS7), Otto Huber. Für das gesamte Areal wurde bis 2023 von den Landesräten Petra Bohuslav und Ludwig Schleritzko eine Bestandsgarantie gegeben, um genug Zeit zu haben, ein vernünftiges Nachnutzungsprojekt zu finden.

Neben dem Krisenzentrum gibt es aber noch vier Wohngruppen. Das sei jedenfalls zu groß für das neue Konzept, so Huber. Sie müssen dezentral ausgelagert werden, wie das beispielsweise mit einer Wohngruppe nach Engelsdorf passiert ist. Auch spannend bleibt, ob die Sonderschule dann noch über genügend Schüler verfügen und weiter betrieben werden kann.

„Es wurde eine Studie über mögliche Nachnutzungsvarianten in Auftrag gegeben. Solange es hier keine Ergebnisse gibt, werden keine infrastrukturellen Maßnahmen durchgeführt“, bekräftigt Huber, dass am Standort Allentsteig jedenfalls ein Nachnutzungsprojekt kommen solle. „Die Überlegungen gehen hier in die Richtungen Schulen oder Hotelbetriebe oder auch über andere Formen der Nutzung“, so Huber, der sich auf grobe Ideenskizzen von Experten beruft.

Studie noch nicht in Auftrag gegeben

Bis die Studie fertig ist, liege die infrastrukturelle Verkleinerung auf Eis. Einen Zeitpunkt, bis wann die Studie fertig sein soll, kennt Huber nicht, das müsse man Stadtchef Jürgen Koppensteiner beziehungsweise die Stadtgemeinde Allentsteig fragen, denn die sei Auftraggeber und Koordinator.

Der Clou: Die Studie wurde bis heute gar nicht in Auftrag gegeben. Stadtchef Koppensteiner bestätigt gegenüber der NÖN, dass man seit Wochen nach einem Gesprächstermin mit Abteilungsleiter Huber strebe, um die weitere Vorgehensweise betreffend der Studie bzw. die Überlegungen der Abteilung GS7 einzubinden. „Bisher gibt es nur das Konzept für die Studie. Experten, die darin vorgeschlagen wurden, haben hier auch schon konkrete Angebote für die Erstellung vorgelegt, um einschätzen zu können, was sie kosten wird“, erörtert Koppensteiner im Gespräch mit der NÖN.

Auch das Geld sei vom Land dafür schon lange freigegeben. Aber: „Ich will im Gespräch eine gemeinsame Linie beziehungsweise einen gemeinsamen Weg definieren, damit die Studie auch in die richtige Richtung gehen kann. Vor dem Start will ich mich nochmals mit Huber zusammensetzen, um Klarheit zu schaffen und Möglichkeiten abzustimmen. Es wird auch viele Ideen für die Nachnutzung geben, die keine Chance vom Land bekommen. Die sollen in der Studie auch nicht vorkommen“, meint Koppensteiner, der auf einen baldigen Gesprächstermin hofft.