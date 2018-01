Neujahrsempfang im Rathaus.

Die Stadtgemeinde Allentsteig lud am Freitag, 12. Jänner, erstmals zum Neujahrsempfang in das Rathaus ein. Bürgermeister Jürgen Koppensteiner und Vizebürgermeister Georg Marksteiner sagten dabei in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste verdienten Personen für ihren Einsatz in der Gemeinde ein Dankeschön.