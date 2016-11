Allentsteig

Im zweiten von drei Ausbauschritten befinden sich der Umbau und die Sanierung des Rathauses, sowie des Rathaus-Umfelds.

Die Außen- und teilweise Innen-Sanierung des Rathauses stellte Teil eins dar. Das Bürgerservicebüro wurde im Juli 2015 eröffnet, Teil eins wurde endgültig im Herbst des Vorjahres abgeschlossen. Insgesamt kostete er 870.000 Euro (inkl. Ust.).

Teil zwei behandelt den Abriss des Wohntraktes, der an das Rathaus angrenzte, die Abstützung der Mauern zur statischen Absicherung, einen barrierefreien Zugang, der im Innenhof mittels Rampe in den ersten Stock des Rathauses zum Aufzug führen soll, die Anpassung der Dachkonstruktion und die Fassadenwiederherstellung im Innenhof.

Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro

Das Wohnhaus, das weiter bestehen bleibt, bietet zehn Wohnungen. Dort grenzt der Eingang in der Unterführung direkt an Ein- und Ausfahrt des Innenhofes. Aus Sicherheitsgründen wird der Eingang daher auf die Seite verlegt. Weiters werden im Wohnhaus die Glaselemente am Gang erneuert, bzw. die Glaselemente durch neue Fenster ersetzt und der Rest aufgemauert.

„Aufgrund der Witterung wird der zweite Teil unseres Bauvorhabens erst im Frühjahr 2017 fertig“, erklärt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner im NÖN-Gespräch. Die Kosten werden sich auf rund 200.000 Euro belaufen.

Planung noch nicht abgeschlossen

Der dritte und letzte Teil soll auch im nächsten Jahr begonnen und abgeschlossen werden. Der Parkplatz des Innenhofes wird dabei neu gestaltet und die Zufahrtsstraße vom Roten Kreuz erneuert. „Durch die Bauarbeiten ist die Zufahrtsstraße jetzt endgültig erledigt. Zum Abschluss wird diese Straße erneuert“, sagt Koppensteiner.

Man wisse, dass man das Projekt nächstes Jahr umsetze, aber noch nicht, wie man es genau angehen werde. Die Planungen dazu seien noch nicht abgeschlossen. Daher würden auch noch keine Kostenschätzungen für den dritten Bauabschnitt existieren, so der Bürgermeister. Man könne es nicht gesichert sagen, aber man rechne mit Kosten von über 100.000 Euro, so Stadtchef Koppensteiner abschließend.