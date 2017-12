Über ein arbeits- und umfangreiches Jahr am Truppenübungsplatz konnte Kommandant-Stellvertreter Herbert Gaugusch beim Weihnachtsempfang des TÜPl-Kommandos am 15. Dezember auf Schloss Allentsteig berichten.

Gaugusch betonte, dass der Weihnachtsempfang, der heuer zum 15. Mal stattfand, schon zur „lieb gewonnenen Tradition“ geworden sei, und er freute sich, viele Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Gaugusch sprach auch die herausfordernde Käfer-Situation im Forst und das Thema Wolf an. „Der TÜPl hat eine neutrale Stellung zum Wolf. Wir nehmen aber die Sorgen und Befürchtungen der Bevölkerung sehr ernst“, meinte der Kommandant-Stellvertreter.

„Der TÜPl ist eine gewaltige Ressource mit viel Potenzial.“Kommandant-Stellvertreter, Herbert Gaugusch

In einer Videopräsentation wurden nochmals die vielen Höhepunkte von 2017 vorgestellt. So wurden der Zeltlagerplatz Pötzles und der neue Sportraum an der Mehrzweckhalle des Lagers Kaufholz eröffnet, aber auch die Übung „Cooperative Security 2017“ mit Vertretern aus 13 EU-Staaten am TÜPl abgehalten. Dabei präsentierte Österreich seine Vorreiter-Rolle. Einer der Höhepunkte war heuer die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Truppenübungsplatzes, bei der auch rund 200 Rekruten angelobt wurden.

Den Truppenübungsplatz als Gefechtsübungszentrum mit Alleinstellungsmerkmal weiterzuentwickeln, ist das wichtigste künftige Vorhaben. „Der TÜPl ist eine gewaltige Ressource mit viel Potenzial. Zum Glück wurde das erkannt“, betonte Gaugusch.

Festschrift vorgestellt

Anlässlich des Weihnachtsempfangs wurde die Festschrift „60 Jahre Truppenübungsplatz Allentsteig“ vom Hauptverantwortlichen Johann Zach vorgestellt, die nicht nur einen historischen Abriss über das Bundesheer in Allentsteig gibt, sondern auch Zusammenhänge und Entwicklungen gut vermittelt.

Bezirkshauptmann Michael Widermann meinte, dass der TÜPl eine gewaltige Entwicklung machte und mit diesem beeindruckenden Ausblick noch weiter machen werde, wenn man international auf ein höchst anerkennungswürdiges Niveau komme. Er wünschte sich mit dem neuen TÜPl-Kommandanten Konstantin Lütgendorf – er wird erst im Jänner kommen – dasselbe gute Einvernehmen wie bisher mit Josef Fritz.

Militärkommandant Martin Jawurek betonte, dass das Militär in den Augen der Bevölkerung wieder einen weit besseren Ruf habe und man auch als attraktiver Arbeitgeber zähle. Weiters lobte er die Unteroffiziersgesellschaft Allentsteig für ihren Ball, der jährlich in Waidhofen stattfindet und ein großer Erfolg ist. „Das ist sicher einer der gemütlichsten der 20 Bälle, die ich pro Jahr besuche“, so Jawurek.

Landtagsabgeordneter Franz Mold sprach sich für die Stärkung des Stellenwertes der Landesverteidigung und des Bundesheeres aus: „Vor allem das Alleinstellungsmerkmal des neuen Gefechtsübungszentrums ist besonders wichtig. Der Erfolg garantiert, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommen kann, ihn zu schließen.“