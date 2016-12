Die Umstellung auf eine LED-Ortsbeleuchtung wird auch in der Stadt Allentsteig in Angriff genommen.

54 Lichter werden umgerüstet

„Die Wienerstraße war unsere Teststraße. Dort installierten wir viele unterschiedliche Leuchten, um die beste für unsere Zwecke auswählen zu können“, erklärt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner im NÖN-Gespräch. Im Frühjahr und Sommer sahen sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde viele Lampenvarianten an. Vor rund einem Monat hat man mit der Umrüstung in der Wienerstraße begonnen. Mittlerweile wurde diese abgeschlossen. Weiters wurden die Umrüstungen in der Wurmbacher Allee sowie in einem Teilabschnitt der Spitalstraße vollzogen.

Sofern es die Witterung erlaubt, werden auch heuer noch in der Freiheitsstraße die Leuchtkörper getauscht und auf LED umgerüstet. In Summe sollen in der Stadt Allentsteig 54 Lichtpunkte vorerst umgerüstet werden.

Etappenweiser Umbau wird 2017 fortgesetzt

Die Montage erfolgt durch den städtischen Bauhof. Manche Masten müssen getauscht oder verlängert werden, auch Einspeisekästen müssen dazu adaptiert werden. Weil der Umbau durch die Bauhofmitarbeiter erfolgt, kann die LED-Umrüstung der 54 Lichtpunkte relativ günstig um rund 30.000 Euro bewerkstelligt werden. Neben den bereits beschlossenen Umrüstungen sollen nächstes Jahr mit selbem Budgetumfang noch weitere folgen. „Wir nehmen die Straßenzüge etappenweise in Angriff“, erklärt Bürgermeister Koppensteiner.