Über ein neues Feuerwehrauto zum Spielen freuen sich die Kinder im Kindergarten Arbesbach.

Als Gag zum 50er des ehemaligen Kommandanten-Stellvertreter Martin Holzmann war vor etwa sieben Jahren von den Kameraden der FF Arbesbach das Modell eines Feuerwehrautos gebaut und später an den Kindergarten Arbesbach übergeben worden. Nachdem es jahrelang der Witterung ausgesetzt war, war das Fahrzeug kurz vor dem Verfall und von den Kindern nicht mehr bespielbar.

Da es im Kindergarten aber eines der beliebtesten Spielgeräte war, begab sich die Kindergartenleiterin Berta Lugmayr auf die Suche nach einem passenden Ersatz. – und die Kameraden der FF Arbesbach erklärten sich bereit, ein weiteres Modell anzufertigen. Die Gemeinde unter Bürgermeister Alfred Hennerbichler sicherte die Übernahme sämtlicher Materialkosten zu.

Unter Leitung des derzeitigen Kommandanten-Stellvertreters Thomas Buxbaum begann die Planungsphase. Ein Modell des Hilfeleistungsfahrzeuges 3 der Arbesbacher sollte im Maßstab 1:2 gebaut werden, geplant wurde es in 3D am Computer.

Mit vielen Details, wie Feuerlöscher und Schlauch, versehen, konnte das Fahrzeug am Sonntag, 25. Juni, an die Kinder übergeben werden. Das Spielgerät wurde eingenebelt enthüllt, was bei den Kindern und auch Erwachsenen zu großem Staunen führte. Nach einer „Taufe“ durch die Kindergartenkinder mit „Minifeuerlöschern“ wurde das neue Spielzeugfeuerwehrauto gleich in Beschlag genommen.