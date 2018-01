„Schauspieler sollen ihre Rollen leben und auf der Bühne miteinander in Kontakt treten. Dann wird aus den Dialogen ein großes Ganzes fürs Publikum.“ – Nach diesem Motto arbeitete Josef „Sepp“ Traxler als Regisseur 25 Jahre lang mit dem Ensemble der Theaterbühne Arbesbach. Jetzt übergab er diese Aufgabe in jüngere Hände, nämlich an Lukas Hinterndorfer.

Einfach ins kalte Wasser gesprungen

Begonnen hat alles zum Jahreswechsel 1991/1992. Der damalige Regisseur der Laienschauspielgruppe, die aus Mitgliedern der Landjugend bestand, Leopold Mantler, war gesundheitlich verhindert – und Traxler sprang ein. „Natürlich war ich skeptisch. Ich war schließlich Banker. Aber er sprang ins kalte Wasser und ist „die Herausforderung gemeinsam mit der Truppe angegangen“, so Traxler im Gespräch mit der NÖN. Drei Jahre lang stand Sepp Traxler selbst bei Produktionen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, bis er den Schritt vor die Bühne in den Regiestuhl wagte.

Traxler wusste mit viel Einfühlungsvermögen und Hingabe aus jedem seiner Schauspieler stets das Beste herauszuholen. Bereits bei der Stückauswahl hatte der Regisseur im Kopf, welches Ensemblemitglied welche Rolle übernehmen sollte. „Ich glaube, ich war kein allzu strenger Regisseur, aber manchmal musste man halt doch auf den Tisch hauen“, schmunzelt Traxler.

Die zahlreichen Premieren und weiteren Aufführungen sah der dreifache Familienvater und mittlerweile auch dreifache Opa immer sehr gelassen, denn er hatte größtes Vertrauen in seine Schaupieltruppe, die ihn auch nie im Stich ließ, und mit der er eine Reihe von Nestroyklassikern erarbeitet, aber auch Stücke von Günter Seidl, Ödön von Horváth oder Ferdinand Raimund sowie Oscar Wilde oder Agatha Christie. Die Theaterbühne Arbesbach hat sich mit ihren Aufführungen einen Namen gemacht und ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

Nach gesundheitlichen Problemen im Herbst 2015 holte sich Traxler als Unterstützung für seine Regiearbeiten Lukas Hinterndorfer zu Hilfe, um nach der erfolgreichen Saison 2017 seinen Rückzug zu verkünden. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, wie er sagt.

Seine Nachfolge tritt mit dem Stück „Don Camillo und Peppone“ also das Ensemblemitglied Lukas Hinterndorfer an. Damit übernimmt dieser heuer eine herausfordernde Doppelrolle als Regisseur und zugleich als aktiver Schauspieler. „Regie und Schauspiel zu verbinden, ist schon ein wahrer Knochenjob. Überall steckt viel Arbeit dahinter und ich will jede Funktion bestmöglich ausführen. Es macht mir auf jeden Fall viel Spaß, und es ist mir auch eine Ehre, dass ich in die Fußstapfen von Sepp treten darf“, meint Hinterndorfer über sein Regiedebüt.

Mehr als 30 Proben stehen für das Ensemble, welches heuer 24 Schauspieler im Alter von acht bis 70 Jahren zählt, diesmal auf dem Programm. Stunden, in denen Texte gelernt oder Kostüme ausgesucht werden, Inszenierungen besprochen oder die Bühnenbilder detailverliebt und mit modernster Technik angefertigt werden, sind nicht mit eingerechnet. Alle Mitglieder, die tatkräftig Hand anlegen, machen dies ehrenamtlich. Und auch die Zeit, die Hinterndorfer als Regisseur aufwendet, um zahlreiche Bücher zu lesen und ein Stück auszusuchen, die Rollen zu verteilen, Texte zu bearbeitungen und vieles mehr, sind nicht zu messen.

„Wir arbeiten als Team sehr gut zusammen!“

„Meine Arbeit begann bereits im Frühjahr 2017. Ich habe begonnen, ein Stück zu suchen, welches zu uns allen passt. “ Seinen Kollegen auf der Bühne lässt Hinterndorfer ihre künstlerische Freiheit, damit der Spaß und die Natürlichkeit nicht verloren gehen und sich jeder in seine Rolle einbringen kann. „Zu Beginn der Proben besprechen wir alle gemeinsam, wie der nächste Dialog oder der nächste Akt aussehen und wie schlussendlich alles harmonieren soll. Jeder kann sich einbringen. Und dann versuchen wir, es um- und durchzusetzen“, erzählt Lukas Hinterndorfer, der versucht, loszulassen und zu schauen, was in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern entsteht. „So kann auch ich mich auf meine Rolle konzentrieren. Wir arbeiten als Team wirklich gut zusammen“, meint er.

Bereits mit 12 Jahren stand Hinterndorfer, ein Naturtalent, auf der Bühne, spielte bereits imposant in jungen Jahren Stücke wie „Der Besuch der alten Dame“, und Josef Traxler sah in ihm bereits seine Gabe und förderte und forderte den Jungschauspieler gleichermaßen. „Ich war damals ja ein Kind und hatte großen Respekt vor Sepp. Er ist meiner Meinung nach einer der ,Väter‘ der Theaterbühne Arbesbach, wie wir sie heute kennen, und machte uns zu einer der bekanntesten und besten Bühnen im Waldviertel“, so der Neo-Regisseur. Auf die Frage er die Arbeit als Regisseur anders gestalten will als sein Vorgänger, meint der 27-jährige: „Will ich überhaupt etwas anders machen? Ich durfte einige Jahre gemeinsam mit Sepp arbeiten und habe viel von ihm gelernt und mitgenommen.“ Egal ob als Regisseur oder als Schauspieler, die Leidenschaft fürs Theater brennt bei Lukas Hinterndorfer.

Premiere: „Don Camillo und Peppone“

Zunächst steht jetzt die neue Theatersaison vor der Tür. Auch Sepp Traxler wird bei der Premiere von „Don Camillo und Peppone“ im Publikum sitzen und freut sich bereits auf die Aufführung. „Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger als unseren Lukas wünschen. Er lebt für das Theater und das sieht man auch in seiner Arbeit. Doch er soll bitte nur 20 Jahre lang die Regiearbeiten übernehmen, damit er nur der zweitlängst dienende Regisseur bei uns ist“, lacht Traxler abschließend.

Die Premiere findet am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Schönfeldhalle statt, dazu sind zehn weitere Aufführungstermine geplant. Infos unter www.theaterbuehne.at, Tickets unter www.oeticket.com.

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich.