Umgesägter Maibaum stürzte auf Telefonleitung .

Ein umgesägter Maibaum ist in der Nacht auf Montag in Arbesbach (Bezirk Zwettl) auf eine Telefonleitung gestürzt. Bis zur Behebung des Schadens waren mehrere Ortsbewohner vom Netz getrennt, berichtete die NÖ Polizei am Dienstag.