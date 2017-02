Der Groß Gerungser Stefan Schübl wird über die gesamte Woche 50 Mal auf den Sendern Puls 4, Sat 1, Kabel 1, sixx und Pro 7 zu sehen sein.

"Rund einen Tag gebraucht"

Als Einsatzleiter des ARBÖ-Prüfzentrums in Zwettl wirkte er im Mai 2016 bei einem ARBÖ-Werbevideo mit. „Wir haben das Video in einem Waldstück in St. Leonhard am Forst gedreht. Mit Hin- und Retourfahrt kann man sagen, dass wir dafür rund einen Tag gebraucht haben“, schildert Einsatzleiter Schübl. Vorbereitungen für den Dreh gab es keine besonderen, nur kurz in die Maske, das Einsatzfahrzeug geputzt und los ging es zu den rund fünf, sechs Stunden andauernden Dreharbeiten.

Dem Einsatzleiter gefällt das Video: „Es ist leicht lustig übertrieben und überaus sympathisch anzusehen. Ich bin überrascht von der tollen Qualität, die das Video hat. Wir hatten am Set nicht wirklich viel Equipment.“

Im Film sieht man Schübl, wie er mit dem Pannenfahrzeug einer jungen Frau mit Autopanne (bisherige Arabella Mostviertel-Moderatorin und jetzt Puls 4-Moderatorin Theresa Kitzwögerer) zu Hilfe eilt. In der längeren Version, die 35 Sekunden dauert und auf youtube.com unter dem Suchbegriff „ARBÖ Kinospot 2016“ zu finden ist, sieht man Schübl auch von vorne, im 20 Sekunden-TV-Spot sieht man ihn nur von der Seite.

Film wurde bereits im Kino gezeigt

Das Werbevideo wurde bereits im Oktober zwei Wochen lang in den niederösterreichischen Kinos gezeigt. „Ja, auf den Film bin ich vergangenes Jahr schon oft angesprochen worden. Im Fernsehen wird das nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, freut sich Schübl.

Beim Autofahrerclub werden immer wieder die Einsatzleiter in der Werbung - vor allem im Fotobereich für Folder und Printwerbung - herangezogen.

So war Einsatzleiter Stefan Schübl bereits bei Fototerminen im Februar 2016 und Sommer 2015 dabei. Auch bei einem weiteren Video im Sommer 2016 wirkte er mit.