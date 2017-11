„Nicht gegen die Gebietskrankenkasse, sondern mit ihr“ - das ist das Credo der beiden Radiologinnen Elfriede Linhart und Silke Nowatschek. Sie haben eine Unterschriftenaktion gestartet, um ihr MRT-Institut in den sogenannten Großgeräteplan aufnehmen zu lassen (die NÖN berichtete).

Dieser wird von Vertretern des Bundes, der Länder und der Sozialversicherungsträger beschlossen. Der Vorteil für die Patienten: Derzeit erhalten nur jene, die sich in den Vertragsinstituten in Gänserndorf oder Stockerau untersuchen lassen, von der Krankenkassa - mit Ausnahme der Krankenfürsorgeanstalt KVA - Geld zurück. Wäre das MRT-Institut jedoch Teil des Großgeräteplans, würden auch den Patienten von Linhart und Nowatschek Gelder zurückerstattet.

„Bis Weihnachten machen wir weiter“

4.300 Unterschriften wurden bereits für das Anliegen gesammelt, wobei noch einige Listen aufliegen. „Bis Weihnachten machen wir weiter“, kündigt Linhart an. Und das Durchhaltevermögen der beiden Ärztinnen und ihres Unterstützers Alfred Weidlich, früher VP-Bürgermeister der Stadt, bleibt nicht unbemerkt: Nach vielen Schreiben und Interventionen wurden sie zu einem Gespräch mit den Spitzen der NÖGKK geladen, bei dem es jedoch nur erneut hieß: Eine Aufnahme in den Großgeräteplan ist nicht möglich.

Eine Antwort, die Weidlich so nicht hinnehmen will: „Es macht für die GKK keinen Unterschied, ob sie die Behandlung in Mistelbach, Gänserndorf, Stockerau oder Wien bezahlt. Für den Patienten ist es jedoch ein großer Unterschied, ob weite Anreisewege angetreten werden müssen - diese sind mit hohem Zeitaufwand und hohen Kosten verbunden“, macht er klar. Dass bei der NÖGKK keine Beschwerden über das System vorliegen würden, ist für ihn noch lange kein Zeichen für Zufriedenheit: „Es liegt nicht in der Mentalität der Region, sich zu beklagen.“

Aufgeben ist für Linhart, Nowatschek und Weidlich daher keine Option. Zumindest den Wahlarzt-Status will man erreichen. „Dann werden die Behandlungen bis hin zu 80 Prozent gefördert“, so Nowatschek.