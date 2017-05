Ruhig ist es um das angekündigte Hotelgroßprojekt für Schloss Schwarzenau geworden. Dem Vernehmen nach wurde der Verkauf von Schlossbesitzer Jürgen Hesz und der österreichische-malaysischen Investorengruppe K.Y.A.T.T. noch nicht abgeschlossen. Beide Parteien betonten schon damals, dass der Verkauf fix sei, der Zeitpunkt sei eher zweitrangig.

Die Marktgemeinde Schwarzenau überarbeitet derzeit ihren Flächenwidmungsplan. „Wir müssen für die Entwicklung der Gemeinde neue Siedlungs- und Betriebsgebiete planen. Das Raumordnungskonzept wird derzeit überarbeitet“, sagt Bürgermeister Karl Elsigan. Er betont, dass sowohl der Hauptort als auch die Katastralgemeinden hier herangezogen werden.

40 Millionen Euro Investitionsvolumen

„Der Flächenwidmungsplan muss auch im Bereich des Schlosses geringfügig verändert werden, da das Hotel-Projekt ansteht“, so Elsigan. Diese Woche soll es dazu einen Termin mit dem Land geben. Weiters arbeitet die Gemeinde gemeinsam mit Projektanten Siegmund Kahlbacher (CEO der K.Y.A.T.T.-Gruppe) an der Umsetzung.

Die Widmung sei Aufgabe der Gemeinde. Sie versuche aber auch so, das Projekt bestmöglich zu unterstützen. Viele Arbeiten laufen im Hintergrund, die Gemeinde kläre für das Projekt mit den Behörden mögliche Vorschriften und Auflagen ab. „Kurz gesagt: Was geht und was geht nicht“, meint Elsigan.

Der Bürgermeister betont im NÖN-Gespräch, dass man voll hinter der Umsetzung stehe, denn es sei ein absolut gutes und sinnvolles Projekt für die gesamte Region. 40 Millionen Euro will die Investorengruppe in ein Luxushotel mit Schwerpunkt Gesundheit stecken. Das Fünf-Sterne-Hotel soll 100 Arbeitsplätze schaffen und vor allem auf die indische Heilkunst „Ayurveda“ ausgelegt sein.

Rund 8.000 bis 10.000 m Nutzfläche sollen für das Hotel verbaut werden. 50 bis 70 Suiten mit rund 75 Quadratmetern sollen entstehen. Im Schloss sollen weitere fünf bis zehn Suiten eingebaut werden, rund 120 Betten sollen zur Verfügung stehen.