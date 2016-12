WALDVIERTEL - AICH/DOB 0:3. Vier Tage nach dem Satzgewinn in Tirol erhofften sich die Waldviertler Volleyballer am Mittwoch – gemeinsam mit 600 Fans (!) in der Stadthalle Zwettl – auch im ORF-Livespiel gegen den SK Aich/Dob einen offenen Schlagabtausch.

Doch das heimische Team wirkte nervös, fand nie zur Normalform. Der Tabellenführer war in allen Bereichen um das gewisse Etwas stärker, lag stets in Führung, konnte in den entscheidenden Phasen noch zulegen. So feierten die Südkärntner letztlich mit 3:0 Sätzen bzw. 75:60 Punkten einen ähnlich klaren Erfolg wie beim Hinspiel (77:61). „Wir haben von Anfang an zu verhalten gespielt. Aich/Dob war in allen Elementen stärker“, bilanzierte der enttäuschte URW-Coach Petr Calabek. „Unser Ziel, endlich auch gegen die Südkärntner zu punkten, müssen wir noch weiter verschieben.“

WALDVIERTEL - AMSTETTEN 3:0. Beim Retourspiel im großen NÖ-Derby am Samstag feierte die Union Raiffeisen Waldviertel erneut einen klaren 3:0-Erfolg.

Im ersten Satz wurden die Mostviertler mit druckvollem Service und voller Konzentration am Netz klar distanziert. In Anbetracht der klaren Führung setzte Trainer Petr Calabek auf Rotation, am Ende stand ein 25:17-Sieg auf der Anzeigetafel.

Richtig spannend wurde es dann im zweiten Abschnitt: Die Nordmänner gingen es viel zu locker an, bei den Am-stettnern lief es plötzlich wie geschmiert.

So führten die Gäste zwischendurch schon 16:11. Doch dann explodierte Rudinei Boff: Mit einer spektakulären Serviceserie und ebensolchen Angriffen war der Man of the Match aus Brasilien hauptverantwortlich für die scharfe Wende und den knappen 27:25-Erfolg. Somit war der Widerstand der Mostviertler gebrochen – im dritten Set setzten sich die Waldviertler glasklar mit 25:16 durch.

„Ich bin froh und stolz, dass wir den dritten Tabellenplatz abgesichert haben“, freute sich URW-Manager Werner Hahn. „Aber viel wichtiger ist, dass wir seit Jahren die klare Nummer 1 in Niederösterreich sind!“

Zur Wochenbilanz sagte Rudi Boff: „Natürlich hat Aich/Dob bessere Spieler als Amstetten. Der größte Unterschied in den beiden Spielen war der, dass wir die stärksten Angriffe der Amstettner kontrollieren konnten. Aber wir hatten nicht die Möglichkeiten, um Aich/Dob zu stoppen. Der Siegeswille war schon da, aber gegen so ein starkes Team ist das zu wenig.“