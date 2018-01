Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Bad Traunstein am Freitagabend, 12. Jänner, bei dem sie Altlandeshauptmann Erwin Pröll als Ehrengast begrüßen konnte, gab Angela Fichtinger (ÖVP) zur Überraschung vieler bekannt, dass sie mit Ende Jänner nach 13 Jahren das Amt der Bürgermeisterin in jüngere Hände übergibt. Der bisherige Vizebürgermeister Roland Zimmer soll ihr als Orts-Chef nachfolgen, der bisherige geschäftsführende Gemeinderat Wolfgang Kornberger ist als neuer Vize vorgesehen. Fichtinger, die sich künftig politisch aber weiterhin als Nationalratsabgeordnete engagieren wird, zog eine erfreuliche Bilanz über ihre Amtszeit als Bürgermeisterin. Altlandeshauptmann Pröll würdigte die Leistungen und Verdienste Fichtingers.

