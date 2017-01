Sie lud nach dem Altjahressegen am 31. Dezember alle, die mit ihr mitfeiern wollten, zum „Remmi-Demmi“ auf den Marktplatz ein. Und viele waren gekommen – ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Doch bevor es zum gemütlichen Teil und in die anschließende Silvesterfeier überging, gab es noch einen vom Kirchenchor und der Musikkapelle musikalisch umrahmten Festakt, in dessen Rahmen die Gemeinde-Chefin – sie steht seit 2005 an der Spitze von Bad Traunstein und ist seit 2013 auch Abgeordnete zum Nationalrat – ob ihres „verdienstvollen Wirkens und ihres außerordentlichen Engagements“ von Vizebürgermeister Roland Zimmer den Goldenen Ehrenring „ihrer“ Gemeinde überreicht bekam.

"Sonniges Gemüt" und "Arbeitswut"

„Normalerweise weiß sie alles, was sich in jeder Ecke ihrer Gemeinde tut“, meinte Moderator Peter Madlberger, diesmal war es jedoch anders: „Ich bin das nicht gewohnt, dass ich nicht weiß, was da geplant wird“, meinte die Jubilarin mit einem Augenzwinkern.

Die Gratulanten, allen voran Landtagsabgeordneter Franz Mold und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl, streuten Fichtinger zum „runden Geburtstag“ Rosen:

Mold bezeichnete sie als „bürgernahe Politikerin“, die sich „unter Menschen wohlfühlt und die Sprache der Menschen spricht“, Schnabl hob ihr „sonniges Gemüt“ und ihre Freundlichkeit – auch in schwierigen Situationen – hervor: „Du magst Deine Bürger besonders gerne, und das macht Dich sympathisch“, so Schnabl, wofür es als Zustimmung spontanen Applaus der Bürger gab.

Außerdem lobte Schnabl Angela Fichtingers „Arbeitswut“: „Du lebst und stirbst für Deine Gemeinde!“ Die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungsbehörde und der Gemeinde Bad Traunstein verglich der stellvertretende Bezirkshauptmann mit einem „Azoren-Hoch“: Sonnenschein und wolkenloser Himmel.

"Noch vieles zu tun"

Anschließend stellten sich viele weitere Gratulanten, darunter auch zahlreiche Bürgermeisterkollegen, mit Glückwünschen und Geschenken ein, u.a. einer „Bier-Torte“ für die leidenschaftliche Biertrinkerin – mit eigens etikettierten Flascherln, einem für jedes Jahr (oder mehr…).

„Es ist Vieles gemeinsam gelungen, aber es gibt auch noch viel zu tun“, so Fichtinger, die an diesem Abend übrigens auf die Geburt eines weiteren Enkelkindes wartete, in ihren Dankesworten. Deshalb könne sie auch noch nicht in Pension gehen…

Statt Geschenken erbat sie sich übrigens eine Geldspende für die Initiative „Bad Traunstein hilft“.