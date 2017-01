Gesperrt werden musste kurz vor dem Jahreswechsel das Kurzentrum Bad Traunstein. Grund: Sowohl zahlreiche Gäste als auch Mitarbeiter hatten sich mit Noroviren infiziert.

Eike Richter, Marketingleiter der Künig GesmbH., die das Kurzentrum Bad Traunstein betreibt, bestätigt auf Anfrage der NÖN, dass das Haus am 29. Dezember geschlossen wurde. „Das hat uns wirtschaftlich zwar sehr geschmerzt, da wir um diese Zeit zu 100 Prozent ausgelastet sind, wir haben aber die wirtschaftlichen Interessen zurück- und die Gesundheit unserer Gäste in den Vordergrund gestellt“, so Richter.

Mehr dazu in der aktuellen Printausgabe der NÖN Zwettl.