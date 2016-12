Den Bart lässt er sich schon ab September wachsen, um Anfang Dezember Kinderaugen zum Funkeln zu bringen: Robert Sulm verwandelt sich seit 1995 jedes Jahr in den Nikolaus, um die Kindergartenkinder in Bad Traunstein mit Geschenken zu erfreuen.

„Es gibt nichts Schöneres als in leuchtende Kinderaugen zu blicken“, sagt Sulm, der am 1. Dezember seinen 70. Geburtstag feierte. Seit mittlerweile 16 Jahren geht er normal gekleidet in den Kindergarten und zieht sich vor und mithilfe der Kinder um. Viele Kinder kennen ihn ohnehin auch so.

"Das mit dem künstlichen Bart ist nichts"

„Wenn ich dann die Handschuhe anziehe und den Stab in die Hand nehme, dann bin ich für die Kinder plötzlich nicht mehr der Robert, sondern der Nikolaus. Dann ist es mucksmäuschenstill, man könnte eine Stecknadel fallen hören“, erzählt er begeistert der NÖN. Die Kinder wären derart nervös, dass sie sich kaum trauen würden, den Stab zu halten. Ein Bub nahm einmal den Stab, keine zwei Minuten später fragte er, ob er aufs Klo dürfe, weil er so aufgeregt war, erzählt der 70-Jährige. „Da soll noch einmal jemand sagen, dass das Sprichwort ,Kleider machen Leute‘ nicht stimmt“, schmunzelt Sulm.

Wenn man ihn auf Erinnerungen mit den Kindern anspricht, lacht Sulm sogar so, wie man es sich vom echten Nikolaus vorstellen würde. Warum er sich seit den letzten fünf Jahren auch drei Monate lang den Bart wachsen lässt? „Das mit dem künstlichen Bart ist nix. Die Kinder zupfen dran und er verschiebt sich und ist unangenehm. Wenn der Bart nicht echt ist, dann ist der ganze Nikolaus nicht echt“, sagt er.

Bart wird jetzt wieder gestutzt

Am Sonntag feierte er im Rahmen des Bad Traunsteiner Adventmarktes die Familienmesse mit Prälat Franz Schrittwieser mit. Mit den Kindern zog Sulm dann gemeinsam aus..

Am 6. Dezember ging Sulm wie gewohnt in der Früh in den Kindergarten und feierte am Abend in der Kirche in Grafenschlag als Nikolaus die Messe mit.

Es gäbe viele lustige Episoden mit den Kindern. Eine besondere ereignete sich im Vorjahr: Bischof Klaus Küng zelebrierte eine Messe in der Kirche Bad Traunstein. Dabei sagte ein Kind zu seiner Mama: „Mutti, ich weiß, wo der Bischof wohnt“. Die Mutter fragte das Kind, wo das denn sei. „Im Holzhaus oberhalb des Kurhauses“, meinte das Kind, das dabei an Nikolaus Robert Sulm dachte.

„Die Kinder machen keinen Unterschied zwischen den Personen, sobald man eine Mitra auf hat, ist man der Nikolaus“, lacht der 70-Jährige.

Schon in der Vorwoche hatte Sulm einen fixen Termin beim Friseur: Am 7. Dezember wird der Bart wieder auf seine ursprüngliche Länge von einem Zentimeter gestutzt.