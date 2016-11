Unter dem Motto „A Licht für den Frieden“ stand der Waldviertler Advent als Benefizveranstaltung am 19. November im Kurzentrum Bad Traunstein. Organisator Willi Stöcklhuber begrüßte die Ehrengäste, Freunde und Unterstützer des Vereines und konnte sich wieder über einen vollbesetzen Saal freuen. Auch diesmal wurde die Veranstaltung von vielen freiwilligen Kindern und Erwachsenen gestaltet, die sich in den Dienst einer guten Sache stellten.

Texte und Lieder zum Nachdenken

Für das Gelingen der Veranstaltung waren vor allem Andreas Jaksch und Josef Herndler, der Chor „purklang“ aus Purk unter der Leitung von Alexandra Vogl und die Pehendorfer Kinderstimmen zuständig (Kinder: David, Judith, Miriam, Sarah, Angela mit Christina Meierhofer und Jenifer Baumgartner unter der Leitung von Barbara Gattringer). Außerdem unterhielt das Geschwisterduo Charlotte und Ingeborg Höllerer die Gäste mit ihrem Zitherspiel, Anton Much und Erika Gutmann lasen darüber hinaus Adventgedichte und andere Beiträge vor.

Es wurden Texte und Lieder dargeboten, die zum Nachdenken anregten und auf die wahren Werte im Leben, wie Friede, Liebe und Wertschätzung hinwiesen. Der gesamte Reingewinn kommt wie üblich bedürftigen Menschen der Umgebung zugute.

„Das Leben ist ein soziales Spinnennetz“

In seinen Dankesworten betonte Willi Stöcklhuber noch einmal, wie viele freiwillige Stunden und Helfer notwendig waren, um diesen Abend zu gestalten. Er bedankte sich auch bei allen Sponsoren und sämtlichen Mitwirkenden, bei Bürgermeisterin Angela Fichtinger mit ihrem Team, bei der Feuerwehr Bad Traunstein, beim Roten Kreuz Arbesbach und auch bei den Verantwortlichen des Kurhauses.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl verglich treffend das Leben mit einem Spinnennetz, durch das manche Menschen auch in sozialer Hinsicht durchfallen können. Stellvertretend für viele Institutionen nannte er den Benefizverein Waldhausen mit den Verantwortlichen, die helfend eingreifen und denen es nicht egal sei, wenn Menschen in Not geraten.

Bürgermeisterin Angela Fichtinger meinte, diese Veranstaltung sei eine wunderbare Einstimmung für die kommende stille Zeit. „Jeder der Besucher hat mit dem heutigen Eintritt Gutes geleistet“, so Fichtinger.