Eine groß angelegte, mehrstündige Suchaktion nach einem vermissten Motorradfahrer fand am Montagvormittag im Raum Bärnkopf statt. Leider konnte der Mann nur noch tot aufgefunden werden.

51-Jähriger kam nicht am vereinbarten Treffpunkt an

Ein Mann erstattete am 9. April um 7.45 Uhr auf der Polizeiinspektion Dobersberg (Bezirk Waidhofen/Thaya) Anzeige, dass sein Bruder seit Sonntagvormittag, 8. April, abgängig sei. Der 51-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen war an diesem Tag mit dem Motorrad von seinem Wohnort nach Altmelon unterwegs, wo er am vereinbarten Treffpunkt aber nicht ankam.

Eine daraufhin durchgeführte Handypeilung um 8.05 Uhr erzeigte einen Standort im Umkreis von 3 km von Bärnkopf an. Bei einer zweiten Peilung etwa 50 Minuten später hatte sich der Standort nicht verändert.

Diensthunde und Hubschrauber im Einsatz

Um 9 Uhr wurde deshalb unter Leitung der PI Arbesbach eine Suchaktion gestartet, an der drei Streifen der Diensthundeinspektion Echsenbach, Groß Gerungs I, Ottenschlag I sowie ein Polizei-Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Wien eingesetzt waren. Dabei wurde das ausgewiesene Einsatzgebiet von den Beamten mit Fahrzeugen, zu Fuß und mit Unterstützung der „Libelle – Flir“ durchsucht.

Von der Hubschrauberbesatzung wurde dann auch eine Person mit Motorrad in einem Waldstück, etwa 400 Meter von der vorbeiführenden B 119 entfernt, entdeckt. Als die am Boden eingesetzten Kräfte den Fundort gegen 11.25 Uhr erreichten, war es traurige Gewissheit: Der 51-Jährige wurde von Beamten der PI Groß Gerungs und des Bezirkspolizeikommandos Zwettl – kniend, vorgebeugt und angelehnt an das umgestürzte Motorrad – aufgefunden.

Es wurden keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vorgefunden, die Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft zur Beerdigung freigegeben. Dem Mann dürfte während der Fahrt schlecht geworden sein, sodass er in einem Waldstück anhielt. Dort ist er dann verstorben.