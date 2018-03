Ein Betrugsfall, bei dem ein Mann um über 3.000 Euro geprellt wurde, beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Zwettl.

Auf Facebook wurde Ende Jänner ein 55-Jähriger aus dem Bezirk durch eine Werbeeinschaltung auf die „SwissCapitalConsulting“ aufmerksam. Dort wurde versprochen, mit einem Mindesteinsatz von 250 hohe Gewinne zu erzielen. Der Mann klickte einen Link an und gab Mailadresse, seinen Namen und seine Telefonnummer bekannt. Daraufhin wurde er von einer britischen Telefonnummer angerufen. Er wurde aufgefordert, seine Kreditkartendaten bekannt zu geben, damit man die 250 Euro von seinem Kreditkartenkonto abbuchen könne.

Am nächsten und übernächsten Tag konnte er bereits über einen Link seinen bis dahin vermeintlichen Gewinn in Höhe von 275 bzw. 335 Euro einsehen. Zahlreiche weitere Anrufe aus Großbritannien forderten ihn in den nächsten Tagen auf, seinen Einsatz zu erhöhen, was er jedoch nicht tat.

Geld ging vermutlich nach Armenien

Etwa eine Woche später rief ihn eine männliche Person mit einer Schweizer Telefonnummer an und erklärte, er müsse ihm ein Guthaben von 2.400 überweisen. Daraufhin bestätigte der 55-Jährige dem Unbekannten die letzten vier Stellen seiner Kreditkartennummer und drei TAC-SMS.

In der Folge wurde versucht, vom Konto des Mannes 11.000, dann 7.000 abzubuchen. Letztendlich wurden erfolgreich 3.077 – das Kreditkartenlimit – abgehoben. Erhebungen in der Hausbank des Opfers ergaben, dass der Geldbetrag eingezogen und vermutlich nach Jerewan (Armenien) ging. Headerdaten eines E-Mails konnten gesichert werden.

Der Betrogene bleibt auf seinem Schaden sitzen, denn dieser ist durch keine Versicherung gedeckt.