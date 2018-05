Den deutlichsten Müllanstieg im Vorjahr verzeichnete das Altpapier: Mit 323 Tonnen oder 12,2 Prozent mehr als 2016 gab es nicht nur den relativ, sondern auch den absolut höchsten Anstieg in den Abfallkategorien.

„Der Grund ist, dass beim Altpapier auch die Kartonagen dabei sind. Der Online-Versandhandel wird immer mehr und mittlerweile macht das bedeutende Mengen an Verpackung aus“, erklärt Abfallverbands-Geschäftsführer Josef Baireder im NÖN-Gespräch.

Gemeindeverband Zwettl für Abfallwirtschaft (GVH); petovarga/shutterstock; Grafik: Bischof

Ebenfalls bei den Abfällen des Online-Handels dabei sind die Kunststoffe: 2017 landeten rund acht Tonnen mehr im Gelben Sack als 2016, was einer Gesamtmenge von 357 Tonnen im Vorjahr gleichkommt. Auch Problemstoffe verzeichneten ein Wachstum von 10,4 Prozent und kamen 2017 insgesamt auf über 118 Tonnen, wofür Baireder besonders das Altöl verantwortlich macht.

Insgesamt wurde mit 18.025 Tonnen im Vorjahr mehr Müll weggeschmissen, entsorgt bzw. wiederverwertet als je zuvor: 2015 sank das Müllaufkommen auf 17.855 Tonnen, 2016 wurde der bis damals höchste Müllwert mit 18.019 Tonnen erreicht. 2011 waren es zum Vergleich noch 16.841 Tonnen. Was Baireder freut, ist, dass die teuren und nicht wiederverwertbaren Fraktionen Sperrmüll und Restmüll sanken. Der Sperrmüll sogar deutlich um rund 92 Tonnen.

20 Tonnen mehr E-Großgeräte entsorgt

Auch die Elektro-Altgeräte sind von 365,3 auf 386,7 Tonnen um fast sechs Prozent gestiegen. Wenn man sich den Elekronik-Schrott genauer ansieht, weiß man, dass Großgeräte (Weißware ohne Kühlgeräte, also Waschmaschinen, Elektro-Öfen oder Boiler) dafür verantwortlich sind, denn allein dieser Bereich stieg um 20 Tonnen an.

Kühlgeräte hingegen blieben mit 59 Tonnen fast gleich, Bildschirme sanken von 73 auf 69 Tonnen. Bei den Kleingeräten wurde ein Plus von über zwei Tonnen auf 122,88 Tonnen verzeichnet, welche die größte Fraktion der Elektro-Altgeräte bilden.

Was den Abfallverbands-Geschäftsführer besonders freut, sind die Alttextilien. „Da sind wir im Landesranking immer vorne dabei“, meint Baireder. So wurde 2016 die Zahl von 6,5 Kilogramm pro Hauptwohnsitzer erreicht, die im Vorjahr noch auf 6,66 kg angehoben (gesamt: 285 Tonnen) werden konnte. Leider gibt es aber noch keine Landeswertung, die einen Vergleich ermöglicht. Baireder verweist darauf, dass der gesamte Gewinn der Altkleidersammlung an das Rote Kreuz geht.

Mit einer Trennquote von 59,56 Prozent hatte man diese im Vergleich zu den Vorjahren wieder leicht steigern können, und man liegt erstmals über 59 Prozent. So lag die Trennquote 2011 noch bei 56,29 Prozent, ab 2012 gab es im Bezirk Trennquoten mit je 58 %. „Jeder Abfall, der verwertet wird, hilft uns bei den Müllgebühren“, sagt der Abfallverbandsgeschäftsführer, der weiterhin auf Aufklärung in Kindergärten, Volksschulen und jetzt auch in den Neuen Mittelschulen, der Handelsakademie und dem Gymnasium setzt.

Biotonne wird von 16 Prozent genützt

Bei der Biotonne forciert der Abfallverband seit jeher die Eigenkompostierung. Daher verzeichnet man im Bezirk auch nur eine Anschlussquote von knapp 16 % oder rund 2.600 Haushalten. Insgesamt gibt es 17.247 Hauptwohnsitzer-Haushalte, die der Verband betreut.