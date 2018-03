Der 26-Jährige war auf der B36 in Sallingberg auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein Sattelkraftfahrzeug eines 61-Jährigen gekracht. Beide Lenker wurden laut Polizei in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Ein Alkotest beim 26-Jährigen ergab 1,7 Promille, er wird angezeigt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag kurz vor 16.00 Uhr auf trockener Straße. Der Niederösterreicher und der Tscheche am Steuer des in Österreich zugelassenen Lkw konnten ihre schwerbeschädigten Fahrzeuge selbstständig verlassen, sie wurden mit Schnittwunden und Verdacht auf Prellungen ins Spital gebracht.

Die B36 war nach der Kollision knapp drei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der 26-Jährige werde der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau und der Bezirkshauptmannschaft Zwettl angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.