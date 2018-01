Echsenbach ist Bezirkssieger des Wettbewerbs „Vereinsfreundlichste Gemeinde 2017“.

Dabei wählt eine Jury pro Bezirk jene Gemeinde aus, die am meisten für ihre Vereine tut. Diese Gemeinden stellen den Vereinen nicht nur Geld zur Verfügung, sie fördern sie etwa, indem sie kommunale Infrastruktur zur Verfügung stellen, Neujahrsempfänge und Ehrungen veranstalten, den Vereinen Platz in Gemeindezeitungen einräumen und vieles mehr.

„Vereine, Körperschaften und Vereinigungen stellen die Lebensader unserer Gemeinde dar.“Bürgermeister Josef Baireder

Die etwas über 1.200 Einwohner zählende Marktgemeinde Echsenbach hat eine Vielzahl an Vereinen, die ein breites Spektrum an Interessen abdecken. Bürgermeister Josef Baireder freut sich über die Auszeichnung und meint dazu im Interview: „Vereine, Körperschaften und Vereinigungen stellen die Lebensader unserer Gemeinde dar.“

zVg

Ein wahres Juwel ist das vom Tourismusverein Echsenbach unter Johann Lehr geleitete Schnaps-Glas-Museum. Es ist das erste und einzige seiner Art in ganz Österreich. In einer facettenreichen Ausstellung können Schnapsgläser aus aller Welt und aus den verschiedensten Epochen bestaunt werden. Im Frühjahr und im Herbst finden die alljährlichen Glas-Kunst-Tage statt, mit Glasbläsern und mobilen Glasschmelzöfen.

Neben dem Tourismusverein sind in Echsenbach noch weitere 24 Vereine tätig . Musikalisch kann man sich in zwei Chören betätigen.

Daneben feierte die Musikkapelle Echsenbach 2017 bereits ihr 80-jähriges Bestehen. Sie sorgt das ganze Jahr über für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Die enge Verbundenheit mit der Gemeinde zeigte sich ebenfalls 2017: Beim Frühjahrskonzert ehrte die Musikkapelle Bürgermeister Josef Baireder anlässlich seines 60. Geburtstages mit der Aufführung des Marsches „In Sepp seina“.

Die Karateka der Kinder- und Jugendgruppe des Vereins „Sportunion Bushido Echsenbach“ legten im Dezember 2017 ihre erste Prüfung ab. Bei der Kyu-Landesmeisterschaft holten die Bushidos unter Präsident Manuel Schüpany (hinten, 1. v.r.) viermal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. | Gemeinde Echsenbach

Sportlich zeigt sich die Marktgemeinde neben dem UTC Raika Echsenbach sowie den Sektionen Fußball und Asphaltstock des SC Hartl Haus mit der Sportunion Bushido. Der 2007 gegründete Verein zählt aktuell knapp 170 Mitglieder. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Nachwuchsarbeit. So räumten die Echsenbacher Karateka bei der Kyu-Landesmeisterschaft 2017 acht Medaillen ab. Die Kinder- und Jugendgruppe (siehe Foto) legte im Dezember 2017 erfolgreich ihre erste Prüfung ab.

Richtig „tierisch“ wird es für die Gemeinde, deren Maskotchen „Echsi“ sogar eine eigene Facebook-Seite hat, mit einem Stammtisch für Pferdeinteressierte jeden ersten Samstag im Monat sowie mit einem Verein der Brieftaubenzüchter.

Finanziell erhalten alle Vereine eine jährliche Grundförderung. Für besondere Projekte gibt es eine Sonderförderung, so Bürgermeister Baireder.

Diese wertschätzende Förderung des Freiwilligenwesens wird nun auch öffentlich gewürdigt: In einer großen Preisverleihung im Landtagssaal in St. Pölten wird Echsenbach am 17. Jänner als vereinsfreundlichste Gemeinde des Bezirkes Zwettl ausgezeichnet.