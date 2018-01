Nicht ganz ohne Zwischenfälle ist die Silvesternacht im Bezirk Zwettl vorüber gegangen. Rettung, Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht auf den 1. Jänner mehrmals ausrücken.

Feuerwerk löste einen Heckenbrand aus

Bereits um 22:40 musste die Freiwillige Feuerwehr Schweiggers einen Brand löschen. So gab es beim Roten Kreuz Zwettl einen Großalarm, weil von einem Brand in einem Einfamilienhaus mit fünf Beteiligten ausgegangen wurde. Der Brand am Haus stellte sich vor Ort harmloser heraus, als vermutet: Mehrere männliche Personen zündeten nach eigenen Angaben auf einem unverbauten Grundstück im Ortsgebiet von Schweiggers mehrere „Feuerwerksbatterien“. Dabei dürfte es sich unter anderem um Pyrotechnik der Klasse F3 gehandelt haben, die erst ab 18 Jahren und unter Nachweis entsprechender Sachkunde gekauft und verwendet werden darf.

Vermutlich durch einen glühenden Rest einer abstürzenden Rakete kam es kurz darauf zu einem Glimmbrand in einer Thujen-Hecke auf einem angrenzenden Grundstück. Dieser breitete sich nach Angaben des Bezirkspolizeikommandos sehr rasch aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Schweiggers brachte den Brand mit insgesamt 15 Mann unter Kontrolle. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Hecke wurde auf einer Länge von etwa acht Metern zerstört, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rauferei bei Zwettler Pub: Mann biss Mann

Skurril wurde es für die Beamten der Polizeiinspektion Zwettl am frühen Morgen des 1. Jänner. Zuerst kam es um 4 Uhr Früh zu einem Handgemenge in der Monana Bar in Zwettl. Anschließend gerieten sich gegen 6.30 Uhr beim Pub „Zum Fliegenden Holländer“ mindestens zwei Männer in die Haare. In der Rangelei biss einer der beiden plötzlich den anderen. „Obwohl er es nicht wollte, haben wir den Gebissenen zu einem Arzt verwiesen“, beschreibt Herbert Winkler von der Polizeiinspektion den kuriosen Vorfall.

Der Täter dürfte dem Opfer bekannt sein. Es wird daher vermutlich wegen Körperverletzung ermittelt werden, so Winkler.

Im Einsatz zu diesem Vorfall waren auch Diensthabende des Roten Kreuzes Zwettl. Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott meint dazu: „Wenn ein gewisser Alkoholpegel erreicht ist, passieren solche sogenannten ‚Raufhandel‘ sehr schnell.“ Über die Uhrzeit des Streites schmunzelt er: „Ein wenig später und die beiden hätten die Kirchenturmuhr läuten hören können.“

Eine Nacht wie jede andere

Für die Blaulichtorganisationen selbst ist die Silvesternacht eine Nacht wie jede andere, so Herbert Winkler: „Wir haben deswegen nicht mehr oder weniger Personal im Einsatz. Es gibt aber auch deutlich ruhigere Nächte.“ Üblicherweise gehen an Silvester sehr wenige Beschwerden wegen Ruhestörung ein. „Die Zwettler Bevölkerung ist dabei sehr tolerant. Das neue Jahr wird um Mitternacht gebührend eingeleitet. Danach ist aber auch schnell wieder Ruhe“, so Winkler.

Er kann sich aber auch an ganz andere Zeiten erinnern: „Vor über 20 Jahren war ich im Außendienst im 17. Wiener Gemeindebezirk unterwegs. Alleine dort gab es fünf Brände wegen abgeschossener Raketen und Knallkörper!“

Beim Roten Kreuz in Zwettl wird die Silvesternacht den Möglichkeiten entsprechend gefeiert. „Es ist üblicherweise nicht schwierig, Leute für den Dienst zu finden. Viele machen es sich miteinander aus. Jeder nimmt dann etwas zu essen mit“, so Ehrgott. Das traditionelle Anstoßen um Mitternacht gibt es aber nicht. „Wir haben absolutes Alkoholverbot, damit kommt das nicht infrage.“